Jonatan Christie Donasikan Bonus Asian Games 2026 untuk Korban Karhutla

JawaPos.com - Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Jonatan Christie mendonasikan seluruh bonus yang diterimanya atas raihan medali emas Asian Games 2026. Bonus itu didonasikan untuk membantu korban kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Jojo-sapaannya-mengumumkan keputusan tersebut melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Sabtu (7/11).

”Ketika melihat kondisi saudara-saudara kita yang sedang terdampak kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, saya merasa ada sesuatu yang perlu saya lakukan,” tulis Jonatan.

Sebagai atlet independen, Jojo menyebut bonus tersebut sebenarnya dapat digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional dan membiayai perjalanan turnamen bersama tim selama hampir satu tahun. Meski demikian, ia menilai masyarakat terdampak karhutla membutuhkan bantuan yang lebih mendesak.