Pertamina Kolaborasi dengan IMI dan MGPA Bangun Ekosistem Balap untuk Talenta Indonesia

JawaPos.com - PT Pertamina (Persero) bersama Ikatan Motor Indonesia (IMI), Mandalika Grand Prix Association (MGPA), dan Pride Motorsport memperkuat kolaborasi untuk membangun ekosistem motorsport nasional. Sinergi tersebut diharapkan mampu melahirkan lebih banyak pembalap Indonesia yang mampu bersaing di level internasional.

Kolaborasi itu menjadi bagian dari penyelenggaraan Pertamina Mandalika Racing Series (Pertamina MRS) 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Minggu (8/11).

Memasuki tahun keempat dukungannya terhadap ajang tersebut, Pertamina terus mendorong keberlanjutan kompetisi sebagai wadah pembinaan talenta balap nasional. Dukungan mencakup pengembangan kemampuan pembalap, peningkatan profesionalisme dan standar keselamatan, hingga penyediaan produk energi untuk kebutuhan kompetisi.

Corporate Secretary PT Pertamina (Persero), Arya Dwi Paramita, mengatakan pengembangan motorsport nasional membutuhkan kerja sama berbagai pihak agar pembinaan pembalap dapat berjalan berkelanjutan.

"Ini adalah sebuah ekosistem, jadi Pertamina tidak bisa hadir sendiri. Kami berempat harus terus berkolaborasi. Ini merupakan tahun keempat Pertamina mendukung Pertamina Mandalika Racing Series, tempat lahirnya talenta-talenta pembalap Indonesia yang harapannya bisa terus menembus panggung dunia," ujar Arya.

Sepanjang penyelenggaraan Pertamina MRS 2026, lebih dari 28.000 liter Pertamax Turbo digunakan untuk mendukung kebutuhan bahan bakar kompetisi. Ke depan, Pertamina juga berencana terus mengembangkan produk bahan bakar dan pelumas untuk mendukung kemajuan motorsport nasional.

Ketua Umum IMI, Moreno Soeprapto, mengapresiasi dukungan yang diberikan dalam memperkuat jenjang pembinaan pembalap, mulai dari kompetisi usia dini, MotoMINI Indonesia, hingga Pertamina MRS.

"Saya berterima kasih kepada Pertamina sebagai sponsor utama yang telah mendukung kompetisi ini. Kita bisa melihat bagaimana ekosistem motorsport, khususnya roda dua, sudah berkembang semakin baik," kata Moreno.

Menurut dia, IMI bersama Pertamina, MGPA, dan penyelenggara juga tengah mendorong penguatan basis data prestasi pembalap. Langkah itu dilakukan untuk mengidentifikasi talenta potensial yang dapat dipersiapkan menuju ajang internasional, termasuk Moto4 Asia Cup.