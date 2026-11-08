SDN 1 Cinunuk Menang Tipis, SDN 1 Mekarmukti Bikin Rekor 124 Gol

JawaPos.com - Gelar juara MilkLife Soccer Challenge (MLSC) Garut Seri 1 2026–2027 menjadi milik SDN 1 Cinunuk dan SDN 1 Mekarmukti.

SDN 1 Cinunuk mengamankan trofi kelompok usia (KU) 10 lewat kemenangan tipis 1-0 atas SDN 2 Muarasanding.

Sementara itu, SDN 1 Mekarmukti tampil dominan di KU-12 dengan kemenangan telak 13-0 atas MIN 4 Garut, sekaligus menutup turnamen dengan catatan 124 gol tanpa kebobolan.

MLSC Garut Seri 1 2026–2027 berlangsung pada 3–8 November di Lapangan Dalem Bintang RAA Adiwijaya dan Stadion Jayaraga.

Turnamen yang digagas Bakti Olahraga Djarum Foundation bersama MilkLife tersebut diikuti 1.516 peserta.

Pada final KU 10, SDN 1 Cinunuk harus bekerja keras untuk mengamankan kemenangan.

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Pelatih SDN 1 Cinunuk Yuga Nugraha Putra mengakui persiapan timnya menuju turnamen tersebut cukup singkat.

Mereka hanya memiliki waktu satu pekan untuk berlatih. Meski demikian, semangat dan kekompakan pemain menjadi modal penting untuk meraih gelar juara.