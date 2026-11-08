Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Penulis: Taufiq Ardyansyah
Senin, 9 November 2026 | 03.12 WIB

SDN 1 Cinunuk Menang Tipis, SDN 1 Mekarmukti Bikin Rekor 124 Gol

MLSC Garut Seri 1 2026–2027 berlangsung pada 3–8 November di Lapangan Dalem Bintang RAA Adiwijaya dan Stadion Jayaraga diikuti 1.516 peserta. (Istimewa) - Image

MLSC Garut Seri 1 2026–2027 berlangsung pada 3–8 November di Lapangan Dalem Bintang RAA Adiwijaya dan Stadion Jayaraga diikuti 1.516 peserta. (Istimewa)

JawaPos.com - Gelar juara MilkLife Soccer Challenge (MLSC) Garut Seri 1 2026–2027 menjadi milik SDN 1 Cinunuk dan SDN 1 Mekarmukti.

SDN 1 Cinunuk mengamankan trofi kelompok usia (KU) 10 lewat kemenangan tipis 1-0 atas SDN 2 Muarasanding.

Sementara itu, SDN 1 Mekarmukti tampil dominan di KU-12 dengan kemenangan telak 13-0 atas MIN 4 Garut, sekaligus menutup turnamen dengan catatan 124 gol tanpa kebobolan.

MLSC Garut Seri 1 2026–2027 berlangsung pada 3–8 November di Lapangan Dalem Bintang RAA Adiwijaya dan Stadion Jayaraga.

Turnamen yang digagas Bakti Olahraga Djarum Foundation bersama MilkLife tersebut diikuti 1.516 peserta.

Pada final KU 10, SDN 1 Cinunuk harus bekerja keras untuk mengamankan kemenangan. 

Pelatih SDN 1 Cinunuk Yuga Nugraha Putra mengakui persiapan timnya menuju turnamen tersebut cukup singkat.

Mereka hanya memiliki waktu satu pekan untuk berlatih. Meski demikian, semangat dan kekompakan pemain menjadi modal penting untuk meraih gelar juara.

“Jujur saja persiapan kami mepet karena cuma satu minggu. Kami hanya instruksikan agar pemain melakukan yang terbaik dan kompak di lapangan. Alhamdulillah, syukur bisa menang di MLSC Garut Seri 1 ini,” kata Yuga.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
MilkLife Kickers Harus Puas Jadi Runner-up Singa Cup - Image
Sports

MilkLife Kickers Harus Puas Jadi Runner-up Singa Cup

Minggu, 8 November 2026 | 23.21 WIB

MilkLife Kickers Petik Pelajaran di Hari Pertama Singa Cup 2026 - Image
Sports

MilkLife Kickers Petik Pelajaran di Hari Pertama Singa Cup 2026

Jumat, 6 November 2026 | 12.58 WIB

MilkLife Strikers Juara Singa Cup 2026, Locita Waranggani Raih MVP - Image
Sports

MilkLife Strikers Juara Singa Cup 2026, Locita Waranggani Raih MVP

Rabu, 4 November 2026 | 18.28 WIB

Terpopuler

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS - Image
1

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS

2

Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam

3

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

4

Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang

5

Prediksi Skor Madura United vs Arema FC: Pertarungan Seru Ze Gomes dan Andre Caldas

6

Prediksi Skor PSIM vs Dewa United di BRI Super League: Laskar Mataram Berpeluang Beri Kejutan!

7

Prediksi Skor Toulouse vs Strasbourg: Les Violets Berusaha Akhiri Paceklik Gol di Kandang

8

Prediksi Skor Cagliari vs Frosinone: Canarini Bidik Akhiri Kutukan 13 Tahun

9

Prediksi Skor PSIM Yogyakarta vs Dewa United: Banten Warriors Curi Kemenangan di Sultan Agung

10

Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore