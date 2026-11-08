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Penulis: Latu Ratri Mubyarsah
Senin, 9 November 2026 | 01.13 WIB

Olahraga Sambil Beramal, BWI Ajak Masyarakat Jaga Kelestarian Lingkungan lewat Waqf Run 2026

BWI luncurkan rangkaian acara Road to Wakaf Run 2026 sebagai ajang pemanasan dan promosi menuju acara puncak Waqf Run 2026. (Istimewa) - Image

BWI luncurkan rangkaian acara Road to Wakaf Run 2026 sebagai ajang pemanasan dan promosi menuju acara puncak Waqf Run 2026. (Istimewa)

JawaPos.com - Badan Wakaf Indonesia (BWI) resmi meluncurkan rangkaian acara Road to Wakaf Run 2026 sebagai ajang pemanasan dan promosi menuju acara puncak Waqf Run 2026.

Mengusung tema Berlari, Berwakaf, dan Peduli Hutan Kita, acara utama ini dijadwalkan berlangsung pada Minggu (29/11), di Plaza Keong Emas, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta.

Ketua Panitia Waqf Run yang juga Komisioner BWI Wahyu Muryadi mengatakan, penyelenggaraan tahun ini merupakan tahun ketiga bagi Waqf Run.

Sebelumnya sukses berkolaborasi dengan Kementerian Agama dan Baznas pada 2024, serta menggalang kepedulian untuk Palestina pada tahun kedua.

Melalui acara kali ini, kata dia, BWI memfokuskan kontribusinya pada isu lingkungan hidup yang krusial lewat program berkelanjutan bertajuk The Green Wakaf (Wakaf Hijau).

"Inisiatif ini diambil sebagai respons nyata atas kondisi genting yang dihadapi hutan di Indonesia. Tahun ini kita berolahraga sekaligus menjaga kelestarian bumi," papar Wahyu Muryadi.

"Dari biaya pendaftaran peserta sebesar Rp 300.000, sudah termasuk dana Rp50.000 yang disisihkan langsung untuk alokasi Wakaf Hijau," ujar Wahyu Muryadi usai meresmikan peluncuran rangkaian acara Road to Wakaf Run 2026, di Lippo Mall Nusantara, Jakarta, Minggu (8/11).

Wahyu mengatakan, donasi berupa wakaf hijau yang terkumpul dari para pelari akan disalurkan melalui yayasan Mosaic (Muslims for Shared Action on Climate Impact) yang dikelola sejumlah ahli dan para pakar wakaf hutan dari alumni Institut Pertanian Bogor (IPB).

Program ini, kata dia,  berfokus pada pemeliharaan dan pelestarian wilayah hutan yang telah dipetakan secara khusus.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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