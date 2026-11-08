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Penulis: Banu Adikara
Minggu, 8 November 2026 | 15.43 WIB

Balikpapan Juara Umum Eksibisi Padel Porprov VIII Kaltim 2026

Kontingen Balikpapan jadi juara umum eksibisi cabang olahraga padel dalam Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VIII Kalimantan Timur (Kaltim) 2026. (Istimewa) - Image

Kontingen Balikpapan jadi juara umum eksibisi cabang olahraga padel dalam Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VIII Kalimantan Timur (Kaltim) 2026. (Istimewa)

JawaPos.com - Kontingen Balikpapan keluar sebagai juara umum eksibisi cabang olahraga padel dalam Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VIII Kalimantan Timur (Kaltim) 2026.

Balikpapan meraih lima medali emas dan satu perak dalam kompetisi yang berakhir pada Jumat (6/11/2026) lalu.

Pertandingan berlangsung di Lapangan Audry Padel, Balikpapan, dengan melibatkan 75 pemain. Sejumlah daerah turut berpartisipasi, di antaranya Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, dan Mahakam Ulu.

Panitia Porprov Padel Kaltim 2026, Novi Umar, mengapresiasi dukungan Pengurus Besar Padel Indonesia (PBPI) di tingkat kabupaten dan kota dalam penyelenggaraan eksibisi tersebut. Ia berharap keikutsertaan padel dalam Porprov dapat mendorong perkembangan olahraga itu di Kalimantan Timur.

"Alhamdulillah, terima kasih kepada PBPI kabupaten dan kota yang telah menampilkan olahraga padel dalam eksibisi Porprov VIII. Semoga padel di Bumi Etam terus berkembang pesat," ujar Novi.

Novi juga menyoroti kualitas penyelenggaraan pertandingan yang melibatkan perangkat pertandingan dengan lisensi internasional. Pertandingan dipimpin Dwi Saptoaji sebagai referee man yang memiliki lisensi dari Federasi Padel Internasional (FIP).

Dwi mengatakan para pemain menunjukkan antusiasme dan sportivitas selama kompetisi berlangsung. Menurut dia, peserta juga mematuhi jadwal pertandingan yang telah disusun panitia.

"Para pemain sangat antusias dan sportif. Mereka menghargai jadwal yang sudah disusun serta hadir tepat waktu," kata Dwi.

Ketua PBPI Kaltim Bermot Silitonga mengatakan penyelenggaraan eksibisi tidak hanya berorientasi pada persaingan meraih prestasi, tetapi juga memperhatikan kesehatan dan keselamatan atlet.

Editor: Banu Adikara
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