Marc Marquez Juara Sprint Race MotoGP Qatar 2026, Makin Kokoh di Puncak Klasemen

JawaPos.com – Pembalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Qatar 2026 di Sirkuit Internasional Lusail, Qatar, Sabtu (7/11) malam WIB.

Pembalap asal Spanyol itu menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 18 menit 46,450 detik. Kemenangan tersebut membuat Marquez meraih tambahan 12 poin dan semakin kokoh di puncak klasemen dengan koleksi 411 poin.

Hasil ini sekaligus memperlebar peluang Marquez untuk mengunci gelar juara dunia MotoGP 2026.

Fabio Di Giannantonio dari Pertamina Enduro VR46 Racing Team finis di posisi kedua dengan selisih 0,862 detik dari Marquez. Sementara pembalap Aprilia Racing, Jorge Martin, melengkapi podium di posisi ketiga dengan selisih 1,519 detik.

Balapan diwarnai sejumlah insiden. Sprint race bahkan sempat dihentikan dengan kibaran bendera merah pada lap kedua setelah Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) terlibat tabrakan dengan Fermin Aldeguer.

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Insiden tersebut membuat Bagnaia harus mengakhiri balapan lebih awal. Setelah balapan dimulai kembali dengan format 10 lap, drama kembali terjadi di barisan depan.

Marco Bezzecchi dari Aprilia Racing yang memulai balapan dari posisi pole terjatuh setelah terlibat benturan di tikungan saat berebut posisi terdepan dengan Marquez.

Jorge Martin kemudian sempat mengambil alih posisi pimpinan lomba. Namun, Marquez mampu kembali ke posisi terdepan dan mempertahankannya hingga menyentuh garis finis sebagai pemenang.

10 besar hasil sprint race MotoGP Qatar 2026: