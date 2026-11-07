Atraksi Drumband PTDI-STTD Tampil Memukau, Porprov XV Jabar Resmi Dibuka di Bekasi

JawaPos.com - Gemuruh drum dan presisi formasi atraksi drumband dari mahasiswa PTDI-STTD Bekasi sukses memukau ribuan pengunjung yang memadati Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi, Sabtu (7/11).

Penampilan spektakuler tersebut menjadi sajian pembuka yang menyedot perhatian dalam rangkaian opening ceremony Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026.

Selain atraksi drumband mahasiswa STTD, kemeriahan pesta pembukaan multievent olahraga terbesar se-Jawa Barat ini turut dihibur oleh penampilan Band Armada serta Fizza Bela feat Lilo.

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Acara ini dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM), Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono, serta Ketua PB Porprov XV 2026 yang juga Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan, gelaran Porprov XV bukan sekadar ajang kompetisi memperebutkan gelar dan medali. Lebih dari itu, ajang ini menjadi wadah mempererat persaudaraan, menjunjung tinggi sportivitas, serta menggembleng bibit-bibit atlet potensial.

"Saya yakin pekan olahraga kali ini akan melahirkan atlet-atlet baru dari berbagai cabang olahraga yang dipertandingkan," ujar Dedi Mulyadi usai acara opening ceremony.

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Dedi juga menambahkan harapan besarnya agar dari arena Porprov tahun ini muncul atlet-atlet hebat yang mampu menembus level nasional maupun internasional.

Dia pun meminta seluruh pihak pengelola dan penanggung jawab untuk memberikan perhatian serta fasilitas terbaik bagi para atlet dan ofisial selama kejuaraan berlangsung.