Padel Indonesia Sukses Bawa Medali Asian Games 2026, Legislator Andre Rosiade Perbanyak Turnamen

JawaPos.com - Untuk mendukung pengembangan padel di Indonesia, Anggota DPR Fraksi Gerindra Andre Rosiade kembali menggelar Rosiade Padel Tournament 2026. Kali ini lomba padel skala nasional tersebut berlangsung di Crown Padel Alam Sutera, Serpong, Tangerang Selatan (Tangsel) pada Sabtu (7/11).

Menurut Andre, perkembangan padel Indonesia sudah menunjukkan kemajuan. Dalam helatan Asian Games 2026 di Jepang, atlet padel Indonesia membawa pulang medali perak. Tidak hanya itu, tim nasional padel putri Indonesia sudah dipastikan lolos ke kejuaraan dunia.

Andre melihat capaian tersebut sebagai potensi besar. Dia yakin, padel bukan sekadar olahraga yang tren sesaat saja. Melainkan menjadi salah satu cabang olahraga (cabor) yang bisa membawa Indonesia meraih prestasi di level internasional.

”Jadi, targetnya jelas, kami akan adakan turnamen lima kali setahun di sini. Lima kali setahun ini ada turnamen fun seperti ini, ada turnamen yang khusus muslimah, nanti ada turnamen yang khusus anak-anak tiga hari untuk U-10 sampai U-18, ada yang memang turnamennya series dunia,” kata dia.

Turnamen world series tersebut akan diselenggarakan bersama Federasi Padel Dunia (FIP). Kelasnya mulai FIP Bronze untuk senior sampai FIP Promises untuk junior. Bukan hanya turnamen, Andre memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan Liga Padel Indonesia.

”Mendukung penuh Liga Padel Indonesia dengan support dengan mengirimkan tim Rosiade Padel Club yang mudah-mudahan bisa meraih gelar Liga Padel Indonesia,” imbuhnya.

Dalam Rosiade Padel Tournament 2026 hari ini tercatat sebanyak 350 peserta turut ambil bagian. Mulai sejak pukul 07.00 WIB pagi tadi, turnamen itu akan berlangsung sampai tengah malam nanti. Andre mengaku ada ribuan pendaftar yang berminat, namun panitia membatasi hanya 350 peserta.

”Dalam rangka mendukung ekosistem padel ini supaya tumbuh dan berkembang dan mendukung Perkumpulan Besar Padel Indonesia (PBPI), federasi padel untuk terus bisa mengadakan turnamen-turnamen agar munculnya atlet-atlet berprestasi,” jelasnya.