IPL Siapkan Liga Tenis Meja Elite Bergulir Mulai 2027

JawaPos.com - Indonesia Pingpong League (IPL) menyiapkan liga tenis meja elite yang akan bergulir mulai tahun 2027 mendatang sebagai langkah pembenahan model kompetisi dalam pembinaan olahraga tenis meja Indonesia.

"Liga elite ini akan membuat ekosistem tenis meja kita akan lebih hidup lagi," kata Sekretaris Jenderal IPL Yon Mardiyono ketika dihubungi di Jakarta, Sabtu.

Ia menjelaskan liga elite tersebut ditargetkan akan dimulai dengan 10 klub tenis meja. Setiap klub wajib yang menjadi peserta memiliki pemain asing untuk menambah atmosfer maupun pengalaman bersaing para atlet nasional.

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Selain itu, kata dia, setiap klub yang mendaftar ke IPL untuk bersaing di divisi elite tersebut juga diwajibkan berperan sebagai tuan rumah.

"Jadi ada 10 pertandingan atau event dalam satu tahun sehingga rata-rata setiap satu bulan lebih itu akan ada pertandingan," katanya.

Yon mengatakan bahwa IPL akan membuat basis data poin dan ranking dalam setiap pertandingan di liga tersebut untuk menuju ke persaingan di level internasional.

Nantinya, kata dia, akan ada pembaharuan data perkembangan prestasi para atlet yang mengikuti rangkaian kompetisi dalam satu tahun.

Ia meyakini penerapan sistem kompetisi tersebut akan membuat atlet lebih bergairah atau bersemangat dalam berlatih dan meningkatkan kemampuan diri karena akan menghadapi pertandingan secara berkelanjutan.