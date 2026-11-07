Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Penulis: Banu Adikara
Sabtu, 7 November 2026 | 16.29 WIB

Ngawi Jadi Tuan Rumah Terbanyak Peserta, Wagub Emil Buka Popda XV dan Peparpeda III Jatim 2026

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak membuka Popda XV dan Pekan Paralimpik Pelajar Daerah (Peparpeda) III Provinsi Jawa Timur Tahun 2026. (Istimewa) - Image

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak membuka Popda XV dan Pekan Paralimpik Pelajar Daerah (Peparpeda) III Provinsi Jawa Timur Tahun 2026. (Istimewa)

JawaPos.com – Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, secara resmi membuka Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) XV dan Pekan Paralimpik Pelajar Daerah (Peparpeda) III Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 di Kabupaten Ngawi, Jumat (6/11).

Ajang olahraga pelajar terbesar dalam sejarah ini mencatatkan rekor jumlah peserta terbanyak sepanjang penyelenggaraan Popda dan Peparpeda di Jawa Timur.

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Kadispora) Jawa Timur, M. Hadi Wawan Guntoro, melaporkan bahwa total kepesertaan terverifikasi mencapai 8.633 orang dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur. Rinciannya, Popda XV diikuti oleh 7.767 orang (5.902 atlet dan 1.865 pelatih/ofisial) yang mempertandingkan 29 cabang olahraga. Sementara itu, Peparpeda III melibatkan 412 orang (266 atlet dan 146 pelatih/ofisial) pada empat cabang olahraga, serta 455 orang untuk cabang eksibisi.

"Event kali ini adalah yang terbanyak dalam sejarah Popda dan Peparpeda. Ini bukan sekadar ajang kompetisi, tetapi momentum strategis untuk mendorong industri olahraga dan ekonomi daerah," ujar Hadi dalam laporannya.

Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono, menyatakan rasa syukurnya atas kepercayaan menjadikan Ngawi sebagai tuan rumah. Ia menekankan dampak positif multiplier effect terhadap ekonomi kerakyatan setempat. Hotel, guest house, hingga rumah warga penuh ditempati kontingen, sementara UMKM kuliner mengalami lonjakan permintaan.

"Tentu banyak sekali kegiatan yang terselenggara di Kabupaten Ngawi memiliki efek berganda bagi ekonomi rakyat. Malam ini masyarakat juga disuguhi hiburan dari ‘'Guyon Waton', sebuah keberkahan di tengah efisiensi anggaran saat ini," kata Ony.

Sebelum pembukaan resmi, rangkaian acara telah dimulai dengan Kirab Api bertema "Nyala dari Akar Ngawi" pada Kamis (5/11), yang mengambil sumber api dari kawasan Cikal Bakal Ngawi Purba sebagai simbol spirit perjuangan. Penutupan dijadwalkan berlangsung pada Rabu (11/11) mendatang.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak mengapresiasi tingginya partisipasi atlet dan dukungan infrastruktur dari Pemerintah Kabupaten Ngawi. Ia menegaskan pentingnya menjaga integritas mental juara selama kompetisi berlangsung.

"Masyarakat Ngawi sangat ramah menyambut ribuan kontingen. Mudah-mudahan event ini tidak hanya menggerakkan perekonomian, tapi juga menempa generasi penerus Jawa Timur dengan mental baja dan jiwa sportifitas tinggi," pungkas Emil sebelum mengetuk gong tanda dimulainya Popda XV dan Peparpeda III 2026.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Emil Sampaikan Duka Atas Meninggalnya Bayi 28 Hari yang Meninggal Usai Diberi Telur Mentah - Image
Surabaya Raya

Emil Sampaikan Duka Atas Meninggalnya Bayi 28 Hari yang Meninggal Usai Diberi Telur Mentah

Senin, 12 Oktober 2026 | 19.23 WIB

Emil Dardak Mendorong Wirausaha Muda Jatim, Ekosistem Pendukung Sangat Penting - Image
Berita Daerah

Emil Dardak Mendorong Wirausaha Muda Jatim, Ekosistem Pendukung Sangat Penting

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 05.31 WIB

Wagub Jatim Emil Beber Penyebab Sopir Truk Blokade Pelabuhan Ketapang Banyuwangi - Image
Berita Daerah

Wagub Jatim Emil Beber Penyebab Sopir Truk Blokade Pelabuhan Ketapang Banyuwangi

Selasa, 29 September 2026 | 02.05 WIB

Terpopuler

Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam - Image
1

Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam

2

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

3

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS

4

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH

5

Mahasiswa Trisakti Geruduk Kantor Setneg Siang Ini, Tagih Janji Pemerintah soal Tritura

6

Prediksi Skor Lillestrom SK vs Viktoria Plzen di Liga Europa: Duel Berpotensi Berjalan Terbuka

7

Prediksi Skor PSIM vs Dewa United di BRI Super League: Laskar Mataram Berpeluang Beri Kejutan!

8

Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang

9

Upaya Restorasi 325 Hektare Hutan di TNGHS untuk Jaga Habitat Macan Tutul Jawa

10

Prediksi Skor Lion City Sailors vs Adelaide United di ACL Two: Tuan Rumah Diunggulkan Menang Lagi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore