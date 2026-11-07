Ngawi Jadi Tuan Rumah Terbanyak Peserta, Wagub Emil Buka Popda XV dan Peparpeda III Jatim 2026

JawaPos.com – Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, secara resmi membuka Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) XV dan Pekan Paralimpik Pelajar Daerah (Peparpeda) III Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 di Kabupaten Ngawi, Jumat (6/11).

Ajang olahraga pelajar terbesar dalam sejarah ini mencatatkan rekor jumlah peserta terbanyak sepanjang penyelenggaraan Popda dan Peparpeda di Jawa Timur.

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Kadispora) Jawa Timur, M. Hadi Wawan Guntoro, melaporkan bahwa total kepesertaan terverifikasi mencapai 8.633 orang dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur. Rinciannya, Popda XV diikuti oleh 7.767 orang (5.902 atlet dan 1.865 pelatih/ofisial) yang mempertandingkan 29 cabang olahraga. Sementara itu, Peparpeda III melibatkan 412 orang (266 atlet dan 146 pelatih/ofisial) pada empat cabang olahraga, serta 455 orang untuk cabang eksibisi.

"Event kali ini adalah yang terbanyak dalam sejarah Popda dan Peparpeda. Ini bukan sekadar ajang kompetisi, tetapi momentum strategis untuk mendorong industri olahraga dan ekonomi daerah," ujar Hadi dalam laporannya.

Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono, menyatakan rasa syukurnya atas kepercayaan menjadikan Ngawi sebagai tuan rumah. Ia menekankan dampak positif multiplier effect terhadap ekonomi kerakyatan setempat. Hotel, guest house, hingga rumah warga penuh ditempati kontingen, sementara UMKM kuliner mengalami lonjakan permintaan.

"Tentu banyak sekali kegiatan yang terselenggara di Kabupaten Ngawi memiliki efek berganda bagi ekonomi rakyat. Malam ini masyarakat juga disuguhi hiburan dari ‘'Guyon Waton', sebuah keberkahan di tengah efisiensi anggaran saat ini," kata Ony.

Sebelum pembukaan resmi, rangkaian acara telah dimulai dengan Kirab Api bertema "Nyala dari Akar Ngawi" pada Kamis (5/11), yang mengambil sumber api dari kawasan Cikal Bakal Ngawi Purba sebagai simbol spirit perjuangan. Penutupan dijadwalkan berlangsung pada Rabu (11/11) mendatang.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak mengapresiasi tingginya partisipasi atlet dan dukungan infrastruktur dari Pemerintah Kabupaten Ngawi. Ia menegaskan pentingnya menjaga integritas mental juara selama kompetisi berlangsung.