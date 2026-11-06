3 Atlet MMA Indonesia yang Sukses Raih Prestasi di Ajang Internasional

JawaPos.com - Seni bela diri MMA (Mixed Martial Arts) mulai banyak digandrungi oleh masyarakat Indonesia.

Perkembangan cabang olahraga (cabor) MMA belakangan semakin masif hingga sukses menorehkan prestasi di kancah internasional.

Olahraga MMA diketahui mulai berkembang secara terorganisasi pada 2002 seiring munculnya TPI Fighting Championship. Pionir acara tarung bebas di layar kaca Indonesia.

Seiring berjalannya waktu, perkembangan olahraga tersebut semakin masif.

Momen kebangkitan olahraga MMA bisa dibilang ketika munculnya ajang ONE Pride MMA pada 2015, menjadi wadah lahirnya banyak petarung profesional Indonesia.

Nama Indonesia sukses menyedot perhatian dunia ketika Jeka Saragih berhasil menembus ajang UFC.

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Petarung asal Simalungun itu menjadi atlet Indonesia pertama yang mendapatkan kontrak resmi di panggung UFC.

Meski Jeka tidak lagi berkompetisi di UFC, bukan berarti prestasi petarung Indonesia ikut meredup.