3 Atlet MMA Indonesia yang Sukses Raih Prestasi di Ajang Internasional

Ilustrasi timnas Mixed Martial Arts (MMA). (Istimewa)
JawaPos.com - Seni bela diri MMA (Mixed Martial Arts) mulai banyak digandrungi oleh masyarakat Indonesia.
Perkembangan cabang olahraga (cabor) MMA belakangan semakin masif hingga sukses menorehkan prestasi di kancah internasional.
Olahraga MMA diketahui mulai berkembang secara terorganisasi pada 2002 seiring munculnya TPI Fighting Championship. Pionir acara tarung bebas di layar kaca Indonesia.
Seiring berjalannya waktu, perkembangan olahraga tersebut semakin masif.
Momen kebangkitan olahraga MMA bisa dibilang ketika munculnya ajang ONE Pride MMA pada 2015, menjadi wadah lahirnya banyak petarung profesional Indonesia.
Nama Indonesia sukses menyedot perhatian dunia ketika Jeka Saragih berhasil menembus ajang UFC.
Petarung asal Simalungun itu menjadi atlet Indonesia pertama yang mendapatkan kontrak resmi di panggung UFC.
Meski Jeka tidak lagi berkompetisi di UFC, bukan berarti prestasi petarung Indonesia ikut meredup.
Sebaliknya, sejumlah atlet terus menunjukkan kemampuan dan berhasil mengharumkan nama bangsa melalui berbagai kejuaraan internasional.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA
Prediksi Skor Rennes vs Olympiakos: Tuan Rumah Andalkan Kekuatan Bermain di Roazhon Park
Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Club Brugge di Liga Champions: Blauw-Zwart Bidik Kemenangan Tandang
Upaya Restorasi 325 Hektare Hutan di TNGHS untuk Jaga Habitat Macan Tutul Jawa
Mahasiswa Trisakti Geruduk Kantor Setneg Siang Ini, Tagih Janji Pemerintah soal Tritura
Bonek Murka! Persebaya Dibantai Kendal Tornado, Uston Nawawi Gantikan Tavares?
Marco Bezzecchi Tuai Kritik Usai Kesalahan di Sepang Memperburuk Peluang Juara Dunia
8 Hal yang Dianggap Membosankan oleh Ekstrovert, tetapi Justru Menjadi Kebahagiaan bagi Introvert
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022