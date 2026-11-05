Alex Eala Menang 2 Set Atas Emerson Jones dan Melaju ke Babak 16 Besar Hongkong Open

Alex Eala (Flashscore)
JawaPos.com – Alex Eala mengawali perjuangannya merebut gelar Hong Kong Open dengan kemenangan dua set langsung atas petenis Australia Emerson Jones.
Dilansir dari laman Flashscore pada Kamis (5/11), Petenis Filipina yang menempati peringkat tertinggi sepanjang kariernya di posisi ke-17 dunia tersebut menang dengan skor 6-4, 6-3 dalam pertandingan yang berlangsung selama 83 menit.
Hasil tersebut memastikan Eala melangkah ke babak 16 besar sekaligus menjaga peluangnya untuk meraih gelar turnamen tersebut.
Eala sebelumnya dijadwalkan menghadapi Alycia Parks pada pertandingan pembuka, tetapi petenis Amerika Serikat itu mengundurkan diri akibat cedera sehingga Jones tampil sebagai pengganti berstatus lucky loser.
Meski menghadapi perubahan lawan secara mendadak, petenis berusia 21 tahun itu mampu menjaga konsistensi permainan dan mengatasi perlawanan Jones yang berusia 18 tahun.
Eala mengaku perubahan tersebut menjadi pengalaman baru yang menuntutnya untuk tetap siap menghadapi berbagai situasi dalam pertandingan.
Kemenangan ini menjadi langkah penting bagi Eala yang sebelumnya mencatat sejarah sebagai petenis Filipina pertama yang meraih gelar WTA Tour pada tahun ini.
Dukungan besar dari komunitas Filipina di Hong Kong turut memberikan motivasi bagi unggulan kedua tersebut dalam menjalani pertandingan.
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