Gael Monfils Akhiri Perjalanan Tenis Profesional dengan Penghormatan Istimewa di Paris

JawaPos.com – Gael Monfils menerima penghormatan khusus dalam upacara perpisahan kariernya di Rolex Paris Masters dengan dihadiri sejumlah mantan rekan dan rivalnya, termasuk Jo-Wilfried Tsonga, Gilles Simon, Richard Gasquet, serta Benoit Paire.

Dilansir dari laman resmi ATP Tour pada Kamis (5/11), Petenis Prancis tersebut mengungkapkan bahwa momen itu menjadi pengalaman emosional yang sulit karena harus mengucapkan selamat tinggal kepada dunia tenis profesional setelah 22 tahun berkarier.

Monfils juga menyampaikan rasa terima kasih kepada para penggemar yang telah mendukung perjalanan kariernya hingga mencapai berbagai prestasi.

Monfils dikenal sebagai petenis dengan gaya bermain eksplosif dan kemampuan atletik yang mengesankan sepanjang kariernya di dunia tenis.

Monfils pernah mencapai peringkat tertinggi keenam dunia pada 2016 serta mengoleksi 13 gelar turnamen ATP dan tampil dalam 22 final lainnya.

Selain itu, Monfils mencatatkan 146 kemenangan di turnamen Masters 1000 yang menjadi rekor terbanyak di antara petenis Prancis serta mengakhiri kariernya dengan total 588 kemenangan di level tur.

Dalam upacara tersebut, Monfils juga menyampaikan pesan emosional kepada putrinya, Skai, dengan berharap sang anak dapat menjadi juara dalam bidang yang dipilihnya kelak.