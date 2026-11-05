Tersingkir dari Korea Open 2026, Mutiara Petik Pelajaran dari Debutnya di Super 500

Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Mutiara Ayu Puspitasari pada semi final Indonesia International Challenge 2024 di Jatim International Expo, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (26/10/2024). ANTARA FOTO/Rizal Hanafi/nym.
JawaPos.com - Tunggal putri Indonesia Mutiara Ayu Puspitasari mendapat pelajaran berharga mengenai ketenangan dan kemampuan menghadapi tekanan pemain papan atas setelah langkahnya terhenti pada babak 16 besar Korea Open 2026 di Yeosu, Korea Selatan, Kamis.
Mutiara harus mengakui keunggulan unggulan keenam asal Taiwan Lin Hsiang Ti dengan skor 20-22, 21-19, 13-21 dalam penampilan perdananya pada turnamen BWF World Tour Super 500.
"Saya merasa di pertama kali menghadapi turnamen Super 500, saya bersyukur penampilan saya cukup baik," kata Mutiara dalam keterangan resmi PBSI, Kamis.
Mutiara menilai penampilannya mengalami peningkatan dibandingkan pertandingan sebelumnya. Namun, ia mengakui masih kesulitan menjaga ketenangan dan keyakinan ketika pertandingan memasuki poin-poin kritis.
Pada gim pertama, Mutiara sebenarnya memiliki peluang untuk merebut kemenangan sebelum kehilangan momentum pada pengujung gim.
Ia kemudian mampu memberikan perlawanan dan merebut gim kedua, tetapi gagal mempertahankan momentum ketika Lin meningkatkan tekanan pada gim penentuan.
"Gim pertama memang ada kesempatan tapi saya merasa kurang tenang dan kurang yakin menghadapi poin-poin kritis," ujar Mutiara.
"Di gim kedua sudah cukup berjalan baik tapi di gim ketiganya, ketika poinnya ketat, lagi-lagi saya merasa pressure pemain yang lebih top level itu berbeda ya dari tekanan pukulan dan tekanan mainnya," ujarnya menambahkan.
Meski gagal melangkah ke perempat final, Mutiara menilai pengalaman menghadapi pemain unggulan menjadi bekal penting untuk meningkatkan kualitas permainannya pada turnamen berikutnya.
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