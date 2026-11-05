Keok di Korea Open 2026, Alwi Akui Fisik Tidak Optimal

Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melakukan smes saat final beregu Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Nagoya, Aichi, Jepang, Kamis (24/9/2026). ANTARA FOTO/Fauzan/agr
JawaPos.com - Tunggal putra Indonesia Alwi Farhan mengakui kondisi fisiknya belum optimal setelah langkahnya terhenti pada babak 16 besar BWF World Tour Super 500 Korea Open 2026 di Yeosu, Korea Selatan, Kamis.
Unggulan keempat itu harus mengakui keunggulan wakil Taiwan Wang Po-Wei melalui pertandingan tiga gim dengan skor 21-17, 23-25, 15-21.
"Catatan utamanya adalah latihan cardio dan maintain badannya masih kurang, ini yang harus saya kejar lagi untuk turnamen pekan depan di Kumamoto," kata Alwi dalam keterangan resmi PBSI setelah laga.
Alwi mengungkapkan persiapan yang kurang maksimal turut memengaruhi penampilannya. Meski berhasil merebut gim pertama, ia kesulitan mengembangkan permainan untuk meredam serangan lawan pada dua gim berikutnya.
Menurut Alwi, keterbatasan variasi serangan membuatnya tidak memiliki banyak pilihan untuk mengatasi permainan agresif Wang, terutama melalui smes keras yang sulit diantisipasi.
"Saya coba memanfaatkan dan memaksimalkan apa yang saya punya dan hari ini terasa saya tidak punya banyak opsi senjata melawan Wang Po-Wei," ujar Alwi.
Kendati kecewa dengan hasil tersebut, Alwi tetap mengapresiasi perjuangannya sendiri karena telah berusaha mengeluarkan kemampuan terbaik di tengah persiapan yang belum ideal.
"Pastinya tidak cukup puas tapi tetap bangga dan bersyukur sudah mencoba apapun caranya walau saya rasa persiapan yang dibawa ke sini tidak begitu maksimal," katanya.
Kekalahan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Alwi untuk meningkatkan daya tahan fisik sekaligus memperkaya pilihan serangan sebelum kembali bertanding pada turnamen di Kumamoto, Jepang, pekan depan.
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