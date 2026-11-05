SRX Cup Digelar, Buka Kesempatan bagi Pembalap Nasional di FIA Rallycross World Cup 2026

SRX Cup menjadi bagian dari penyelenggaraan perdana FIA Rallycross World Cup di Indonesia. (Istimewa)
JawaPos.com – Pembalap nasional mendapat kesempatan berkompetisi di lintasan yang sama dengan para pembalap dunia melalui Sarga Rallycross Cup (SRX Cup), ajang pendamping FIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 yang akan berlangsung pada 5–6 Desember 2026 di Ancol Rallycross Circuit, Jakarta.
SRX Cup menjadi bagian dari penyelenggaraan perdana FIA Rallycross World Cup di Indonesia. Kompetisi ini dirancang untuk memberi pengalaman kepada pembalap nasional dalam format rallycross, yang menggabungkan lintasan aspal dan tanah dalam satu sirkuit.
Terdapat tiga kategori yang dibuka dalam SRX Cup, yakni Utility Terrain Vehicle (UTV), Rally Car 4 (RC4), dan Front-Wheel Drive (FWD). Pendaftaran peserta berlangsung pada 30 Oktober hingga 15 November 2026 melalui situs resmi Sarga Motorsport.
Director of Operations Sarga Motorsport Samsul Purba mengatakan, kehadiran Ancol Rallycross Circuit membuka peluang bagi pengembangan cabang olahraga rallycross di Indonesia.
"Dengan hadirnya Ancol Rallycross Circuit di Jakarta, peluang bagi perkembangan rallycross di Indonesia semakin terbuka," kata Samsul.
Dia menyebut SRX Cup sebagai bagian dari upaya jangka panjang untuk mengembangkan kemampuan pembalap nasional agar dapat bersaing di level internasional.
"Melalui SRX Cup, kami ingin menghadirkan ruang kompetisi bagi para pembalap nasional untuk mengembangkan kemampuan, membangun pengalaman, dan mempersiapkan diri menuju persaingan di tingkat internasional," ujarnya.
Penyelenggaraan SRX Cup melibatkan Sarga Motorsport dan Ikatan Motor Indonesia (IMI) Pusat. IMI berperan dalam memfasilitasi komunitas rally serta menyusun regulasi kompetisi.
Ketua Umum IMI Pusat Moreno Soeprapto menyambut penyelenggaraan kompetisi tersebut sebagai kesempatan untuk memperluas pengalaman pembalap nasional.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH
Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Herri Pras Beberkan Kronologi Digerebek Petarung MMA: Ditendang dan Didengkul Ulu Hati
Marco Bezzecchi Tuai Kritik Usai Kesalahan di Sepang Memperburuk Peluang Juara Dunia
Kembali Lakukan Mutasi, Kapolri Suyudi Ganti 264 Pati dan Pamen Polri
Prediksi Susunan Pemain Atletico Madrid vs Bayern Munchen: Alex Baena Ingin Tim Tamu Kesulitan
Prediksi Galatasaray vs Stuttgart: Tuan Rumah Punya Modal Bagus,tetapi Tim Tamu Siap Beri Perlawanan
Prediksi Skor Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC, Duel Ketat di AFC Champions League Elite
Usai Digeruduk Rombongan Petarung MMA, Herri Pras Sempat Dievakuasi di Polsek Gunung Putri
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022