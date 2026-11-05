SRX Cup Digelar, Buka Kesempatan bagi Pembalap Nasional di FIA Rallycross World Cup 2026

JawaPos.com – Pembalap nasional mendapat kesempatan berkompetisi di lintasan yang sama dengan para pembalap dunia melalui Sarga Rallycross Cup (SRX Cup), ajang pendamping FIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 yang akan berlangsung pada 5–6 Desember 2026 di Ancol Rallycross Circuit, Jakarta.

SRX Cup menjadi bagian dari penyelenggaraan perdana FIA Rallycross World Cup di Indonesia. Kompetisi ini dirancang untuk memberi pengalaman kepada pembalap nasional dalam format rallycross, yang menggabungkan lintasan aspal dan tanah dalam satu sirkuit.

Terdapat tiga kategori yang dibuka dalam SRX Cup, yakni Utility Terrain Vehicle (UTV), Rally Car 4 (RC4), dan Front-Wheel Drive (FWD). Pendaftaran peserta berlangsung pada 30 Oktober hingga 15 November 2026 melalui situs resmi Sarga Motorsport.

Director of Operations Sarga Motorsport Samsul Purba mengatakan, kehadiran Ancol Rallycross Circuit membuka peluang bagi pengembangan cabang olahraga rallycross di Indonesia.

"Dengan hadirnya Ancol Rallycross Circuit di Jakarta, peluang bagi perkembangan rallycross di Indonesia semakin terbuka," kata Samsul.

Dia menyebut SRX Cup sebagai bagian dari upaya jangka panjang untuk mengembangkan kemampuan pembalap nasional agar dapat bersaing di level internasional.

"Melalui SRX Cup, kami ingin menghadirkan ruang kompetisi bagi para pembalap nasional untuk mengembangkan kemampuan, membangun pengalaman, dan mempersiapkan diri menuju persaingan di tingkat internasional," ujarnya.

Penyelenggaraan SRX Cup melibatkan Sarga Motorsport dan Ikatan Motor Indonesia (IMI) Pusat. IMI berperan dalam memfasilitasi komunitas rally serta menyusun regulasi kompetisi.