Ada Yudi Cahyadi! 5 Petarung Indonesia yang Pernah Berlaga di Ajang MMA Internasional

JawaPos.com - Cabang olahraga (cabor) Mixed Martial Arts (MMA) saat ini sedang menjadi sorotan publik Indonesia. Bukan karena setelah cabor tersebut pertama kalinya dipertandingkan di Asian Games 2026, tetapi akibat polemik yang menyeret salah satu petarung Tanah Air, Yudi Cahyadi dengan konten kreator Herri Pras.

MMA resmi dipertandingkan untuk pertama kalinya dalam sejarah Asian Games pada edisi 2026 di Jepang. Indonesia pun menjadi bagian dari sejarah tersebut setelah Vallensia Fahira Hotmauli sukses meraih medali perunggu di nomor putri kelas 54 kg.

Meski cabor MMA Indonesia mengukir sejarah, perhatian publik Tanah Air kini tengah banyak tertuju pada polemik Yudi. Petarung Indonesia tersebut terseret polemik dengan konten kreator Herri Pras.

Nama Yudi mendadak ramai diperbincangkan di luar arena. Petarung yang memiliki nama panggung Prabu Gagak Lumayung itu disebut ikut mendatangi rumah Herri Pras di kawasan Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat.

Yudi diketahui menggeruduk kediaman Herri Pras bersama rombongan yang dilaporkan berjumlah 20 orang untuk menagih tantangan duel yang sebelumnya dilontarkan sang konten kreator tersebut di media sosial. Tantangan tersebut ditujukan kepada pihak yang membela Ustaz Adi Hidayat.

Peristiwa tersebut berujung pada laporan polisi. Herri Pras melaporkan sekitar 20 orang ke Polres Bogor dan turut menyeret nama Yudi dalam kasus tersebut.

Akibat polemik itu, nama petarung kelahiran Sumedang tersebut kini ramai diperbincangkan. Namun, perhatian publik kali ini bukan tertuju pada prestasinya di dalam arena, melainkan persoalan yang melibatkannya dengan Herri Pras.

Padahal, Yudi bukan sosok baru di dunia bela diri. Petarung kelahiran 1 April 1992 itu merupakan salah satu atlet MMA Indonesia yang pernah mencicipi persaingan di level internasional.