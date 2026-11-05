FFI Lakukan Penataan Organisasi, Sekjen Budi Setiawan Diberhentikan

JawaPos.com - Federasi Futsal Indonesia (FFI) melakukan penataan organisasi dengan memberhentikan Budi Setiawan dari jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen). Keputusan tersebut diambil sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola serta meningkatkan efektivitas kepemimpinan federasi.

Pemberhentian Budi Setiawan tertuang dalam Surat Nomor 0071/FFI-KEP/1229/ORG/XI-2026. FFI menyebut keputusan tersebut didasarkan pada kebutuhan organisasi serta arah pengembangan federasi ke depan.

Langkah itu juga menjadi bagian dari dinamika kepengurusan untuk memastikan tata kelola organisasi dan pelaksanaan program berjalan lebih efektif. Ketua Umum FFI Michael Sianipar menegaskan bahwa setiap keputusan terkait kepemimpinan harus mengutamakan kepentingan organisasi.

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"Organisasi harus terus berkembang dan bergerak maju. Setiap keputusan kepemimpinan harus menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan individu,” kata Michael dalam keterangannya, dikutip Kamis (5/11).

“Kami menghargai setiap kontribusi yang telah diberikan, dan kami pastikan kami tetap berkomitmen menjaga kesinambungan agenda pengembangan futsal Indonesia," sambungnya.

Di tengah perubahan struktur kepengurusan tersebut, FFI memastikan agenda strategis federasi tetap berjalan sesuai rencana. Sejumlah program yang menjadi prioritas meliputi pembinaan tim nasional, pengembangan kompetisi, serta penguatan ekosistem futsal di tingkat nasional dan daerah.

FFI juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga soliditas dan profesionalisme. Ajakan tersebut ditujukan kepada Asosiasi Futsal Provinsi (AFP), klub, komunitas, hingga seluruh pencinta futsal di Indonesia.

Michael menilai kebersamaan seluruh elemen futsal menjadi modal penting dalam mendorong perkembangan olahraga tersebut. Dia pun berharap perubahan di tubuh federasi tidak mengganggu komitmen bersama untuk membangun futsal Indonesia.