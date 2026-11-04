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Penulis: Antara
Rabu, 4 November 2026 | 20.22 WIB

Alwi Farhan Kalahkan Nishimoto, Mutiara Ayu Bekuk Kim Joo Eun di Korea Open 2026

Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Alwi Farhan. (PBSI/Antara) - Image

Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Alwi Farhan. (PBSI/Antara)

JawaPos.com - Tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melaju ke babak 16 besar Korea Open 2026 setelah mengalahkan wakil Jepang Kenta Nishimoto dua gim langsung dengan skor 21-14, 21-11.

Alwi yang menempati unggulan keempat membutuhkan waktu 42 menit untuk menyingkirkan Nishimoto pada pertandingan babak 32 besar di Jinnam Stadium, Yeosu, Korea Selatan, Rabu (4/11).

Kemenangan tersebut membuat Alwi unggul 3-2 dalam rekor pertemuan kedua pemain setelah sebelumnya mencatatkan hasil imbang 2-2.

Pada gim pertama, Alwi langsung mengambil inisiatif serangan dan membangun keunggulan sejak awal pertandingan.

Nishimoto sempat memberikan perlawanan hingga menyamakan kedudukan 7-7. Namun, Alwi kembali mengambil kendali permainan dan unggul 11-8 saat interval.

Selepas jeda, pebulu tangkis peringkat ke-10 dunia itu terus menjaga keunggulan.

Nishimoto berusaha memperkecil ketertinggalan, tetapi Alwi mampu mempertahankan konsistensi permainan hingga menutup gim pertama dengan skor 21-14.

Memasuki gim kedua, persaingan kembali berlangsung ketat pada awal pertandingan.

Kedua pemain sempat berbagi angka hingga kedudukan 7-7 sebelum Alwi mencetak empat poin beruntun untuk memimpin 11-7 saat interval.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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