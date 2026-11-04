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Penulis: Risma Azzah Fatin
Rabu, 4 November 2026 | 18.20 WIB

George Russell Absen dari Agenda Media Pasca Balapan, Mercedes Dijatuhi Sanksi Finansial

George Russell (Crash) - Image

George Russell (Crash)

JawaPos.com – Mercedes dikenai denda sebesar EUR 5.000 atau sekitar Rp101,7 juta setelah George Russell tidak menghadiri kewajiban media pascabalapan di Grand Prix Meksiko.

Dilansir dari laman Crash pada Rabu (4/11), Pembalap Inggris itu disebut sangat kecewa setelah finis di posisi keenam dalam balapan yang menyaksikan rekan setimnya, Andrea Kimi Antonelli, dinobatkan sebagai juara dunia Formula 1 termuda.

Russell dipanggil menghadap steward setelah balapan, sementara Mercedes dinyatakan melanggar Pasal B10.1.4e Peraturan FIA Formula 1.

Russell sebelumnya menerima penalti waktu 10 detik akibat tabrakan dengan Isack Hadjar pada lap pertama, setelah mengalami masalah pengerahan energi.

Kepala tim Mercedes, Toto Wolff, meminta maaf dan mengakui bahwa tim telah mengecewakan Russell karena masalah teknis tersebut merusak peluangnya meraih kemenangan.

Meski tidak menghadiri tugas media dan perayaan tim, Russell tetap menyampaikan ucapan selamat kepada Antonelli dan keluarganya setelah balapan.

Wolff mengatakan Russell terlihat sangat terpukul ketika ditemuinya di area penimbangan FIA dan menilai keputusan pembalap itu untuk meninggalkan lintasan dapat dimengerti.

Wolff juga menyebut balapan di Meksiko menggambarkan musim yang sulit bagi Russell, yang menurutnya belum mendapatkan mobil dan dukungan sesuai kebutuhan.

Editor: Novia Tri Astuti
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