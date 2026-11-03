Ucapkan Selamat kepada Kimi Antonelli, George Russell Cerita Musim Buruknya di F1 2026

JawaPos.com - George Russell memberikan selamat kepada Kimi Antonelli yang berhasil meraih gelar juara dunia Formula 1 2026.

Dia juga mengungkapkan performanya di musim ini yang menurutnya mengecewakan.

Melalui sosial media, George Russell menuliskan bahwa dia menjalani musim yang buruk.

Pembalap asal Inggris tersebut merasa dia kesulitan untuk bangkit.

"Sekarang terasa seperti momen yang tepat untuk berbicara dari lubuk hati. Musim ini dimulai persis seperti yang saya harapkan, tetapi dengan cepat berantakan karena nasib buruk dan performa yang buruk," tulis George Russell di Instagram, Selasa (3/11).

Menurut dia, ini adalah musim pertama dalam kariernya di mana dia mengalami lebih banyak hari buruk daripada hari baik.

"Apakah sulit untuk menghadapinya? Ya, sangat sulit. Apakah sulit untuk bangkit kembali setiap minggu? Ya, sangat sulit. Bingung kadang-kadang? Sering," ungkap George Russell.

"Yang saya tahu hanyalah bahwa saya telah memberikan yang terbaik dan tahun 2026 bukanlah tahun saya," imbuh dia.