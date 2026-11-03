Panjat Tebing Dicoret dari SEA Games 2027, Indonesia Kehilangan Potensi Emas

Atlet panjat tebing disiplin lead dan boulder Indonesia, Raviandi Ramadhan (kiri), berlatih di tempat pelatnas panjat tebing Indonesia, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis (2/4/2026). ANTARA/Donny Aditra
JawaPos.com - Indonesia dipastikan kehilangan salah satu peluang untuk menambah perolehan medali emas pada SEA Games 2027 Malaysia. Sebab, cabang olahraga (cabor) panjat tebing tidak masuk dalam daftar pertandingan multievent olahraga terbesar di Asia Tenggara tersebut.
Komite Eksekutif Federasi Pesta Olahraga Asia Tenggara (SEAGF) telah menetapkan 43 cabor dengan total 473 nomor pertandingan untuk SEA Games 2027. Namun, panjat tebing tidak termasuk dalam daftar yang akan dipertandingkan.
Bagi Pengurus Pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia (PP FPTI), SEA Games bukan sekadar ajang untuk mengejar medali. Kompetisi tersebut juga menjadi kesempatan bagi atlet muda untuk mengasah kemampuan dan menambah pengalaman sebelum bersaing di level yang lebih tinggi, seperti Asian Games hingga Olimpiade.
Panjat tebing Indonesia sendiri telah menunjukkan prestasi di berbagai ajang internasional tersebut. Pada Asian Games 2026 Aichi-Nagoya, Desak Made Rita menyumbangkan medali emas dari nomor speed perorangan putri, sedangkan Veddriq Leonardo meraih emas nomor speed perorangan putra pada Olimpiade Paris 2024.
Sekretaris Umum PP FPTI Wahyu Pristiawan Buntoro menegaskan bahwa prestasi atlet tidak bisa diraih secara instan. Menurut dia, keberhasilan tersebut merupakan hasil dari latihan keras dan program pembinaan yang terarah.
“Selain itu, kompetisi berkualitas di dalam negeri juga menjadi penentu,” kata Pristiawan dalam keterangan resmi FPTI, dikutip Selasa (3/11/2026).
Pristiawan menilai, tidak dipertandingkannya panjat tebing pada SEA Games 2027 bukan hanya berdampak pada peluang Indonesia meraih medali. Keputusan tersebut juga menghilangkan salah satu panggung penting bagi atlet muda untuk mendapatkan pengalaman bertanding sebelum melangkah ke kompetisi level Asia dan dunia.
“Ini bukan soal untung rugi bagi panjat tebing. Yang pasti, perolehan medali Indonesia akan berkurang tanpa cabor panjat tebing di SEA Games 2027,” ucap Pristiawan.
Absennya panjat tebing tentu menjadi perhatian tersendiri bagi kontingen Merah Putih. Pasalnya, Indonesia memiliki rekam jejak prestasi yang cukup mentereng setiap kali cabor tersebut masuk dalam kalender SEA Games.
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