Usia 12 Tahun, Atlet Berkuda Jeihan Widjaya Bela Kota Bekasi di Porprov Jabar 2026

Atlet berkuda Narantraya Jeihan Widjaya yang masih berusia 12 tahun, siap membawa nama Kota Bekasi dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026. (Istimewa)
JawaPos.com - Atlet berkuda Narantraya Jeihan Widjaya, 12, bersiap membawa Kota Bekasi dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026.
Jeihan akan berlaga pada cabang olahraga berkuda nomor show jumping yang dijadwalkan berlangsung pada 13–16 November 2026 di Arthayasa Stables & Country Club, Depok.
Keikutsertaan Jeihan menjadi pengalaman penting dalam perjalanan kariernya sebagai atlet berkuda muda.
Di tengah persaingan dengan atlet-atlet dari berbagai daerah, dia diharapkan mampu menunjukkan kemampuan, kedisiplinan, serta mental bertanding yang telah diasah melalui latihan dan kompetisi.
Dalam persiapannya menuju Porprov, Jeihan juga mendapat dukungan dari Boby Cahyadi, Ketua PORDASI Kota Bekasi.
Dukungan dari lingkungan olahraga diharapkan dapat menambah motivasi Jeihan untuk tampil optimal dan memberikan hasil terbaik bagi kontingen Kota Bekasi.
Meski masih berusia 12 tahun, Jeihan telah mengikuti sejumlah kompetisi berkuda dan mencatatkan prestasi di beberapa kelas show jumping.
Pada Piala Panglima TNI 2026, Jeihan meraih posisi runner-up pada kelas show jumping 105 cm U-21 bersama kuda Willoo. Ia mencatatkan waktu 63,81 detik pada babak pertama dan 43,97 detik pada babak jump-off.
Prestasi lainnya diraih dalam ajang JJ All Star 2026 di Royal Arena. Bersama Lady Bolero, Jeihan menempati posisi kedua pada kelas 95 cm U-18, serta meraih posisi ketiga pada kelas 80 cm U-16 dan 90 cm U-18.
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