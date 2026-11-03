Ryan Nirwan Sapu Bersih Juara RC2 Sprint Rally 2026, Toyota TGRI Cetak Rekor

JawaPos.com - Toyota Gazoo Racing Indonesia (TGRI) kembali mendominasi Kejurnas Sprint Rally 2026.

Pembalap Ryan Nirwan bersama navigator Adi Indiarto berhasil menyapu bersih kemenangan Kelas RC2 di seluruh seri musim ini setelah finis pertama pada seri kelima di Sirkuit POJ City, Semarang, Jawa Tengah, 31 Oktober–1 November 2026.

Kemenangan tersebut sekaligus melengkapi keberhasilan TGRI mempertahankan gelar Juara Nasional Kejurnas Rally dan Sprint Rally selama dua tahun berturut-turut, yakni 2025 dan 2026.

Prestasi ini juga mempertegas performa Toyota GR Yaris Rally2 yang tampil konsisten sepanjang musim.

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Marketing Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Hiroyuki Oide, mengapresiasi pencapaian Ryan Nirwan dan Adi Indiarto beserta seluruh tim TGRI.

"Keberhasilan menyapu bersih kemenangan Kelas RC2 di seluruh seri menjadi pencapaian tersendiri, terlebih TGRI mampu mempertahankan dua gelar juara nasional sekaligus," kata Oide dalam pernyataan resminya, Selasa (3/11/2026).

Marketing Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Hiroyuki Oide (ketiga dari kanan), bersama pembalap TGRI Ryan Nirwan (keempat dari kiri) dan navigator Adi Indiarto (ketiga dari kiri) berfoto bersama di depan GR Yaris Rally2 saat Kejurnas Sprint Rally 2026 di Sirkuit POJ City, Semarang, (TAM)

Meski sudah memastikan gelar juara umum pada seri keempat di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, akhir September lalu, Ryan dan Adi tetap menargetkan kemenangan pada seri penutup.

Keduanya langsung menunjukkan performa kompetitif sejak sesi shakedown pada Jumat (30/10). Pada Special Stage (SS) 1, Sabtu (31/10), GR Yaris Rally2 berhasil mencatatkan waktu tercepat 3 menit 37,7 detik.

Persaingan berlangsung ketat karena selisih dengan pembalap di posisi kedua hanya 0,2 detik. Tantangan semakin berat pada SS2 setelah hujan deras membuat lintasan basah dan licin.