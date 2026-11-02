Lando Norris Sindir George Russell Gagal Bersaing dengan Kimi Antonelli dalam Perebutan Gelar F1

Lando Norris dan George Russell (Sky Sports)
JawaPos.com – Lando Norris menilai George Russell harus bertanggung jawab atas kegagalannya bersaing dengan Kimi Antonelli dalam perebutan gelar juara dunia Formula 1.
Dilansir dari laman Flashscore pada Senin (2/11), Pembalap McLaren tersebut berpendapat bahwa seorang pembalap tidak seharusnya menjadikan karakteristik mobil sebagai alasan ketika dikalahkan rekan setimnya.
Menurut Norris, kekalahan dari pembalap satu tim menunjukkan bahwa dirinya belum mampu menjalankan tugas dengan maksimal dan perlu meningkatkan performa.
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Pernyataan tersebut muncul setelah Antonelli berhasil mengungguli Russell dalam persaingan internal Mercedes dengan catatan sembilan kemenangan berbanding tiga.
Pembalap berusia 20 tahun itu juga unggul 123 poin dari Russell dan berpeluang mengunci gelar juara dunia di Grand Prix Kota Meksiko.
Sementara itu, Russell sebelumnya mengungkapkan bahwa karakteristik mobil Mercedes musim ini kurang sesuai dengan gaya mengemudinya sehingga memengaruhi konsistensi penampilan.
Norris menegaskan bahwa dirinya selalu mengevaluasi kemampuan pribadi sebelum mempertanyakan kualitas mobil yang digunakan.
Norris bahkan mengaku bersedia mengubah gaya mengemudi dan beradaptasi dengan karakteristik kendaraan apabila hal tersebut diperlukan untuk meningkatkan performa.
Norris beranggapan, seorang pembalap profesional harus mampu memaksimalkan setiap kondisi dan tidak menjadikan ketidakcocokan mobil sebagai pembenaran atas kekalahan dari rekan setim.
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