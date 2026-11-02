Diana Shnaider Tundukkan Leylah Fernandez dan Raih Gelar Pertama di Musim 2026

JawaPos.com – Diana Shnaider berhasil mengatasi kebangkitan Leylah Fernandez untuk menjuarai Pan Pacific Open di Tokyo.

Dilansir dari laman Flashscore pada Senin (2/11), Petenis asal Rusia itu mengalahkan Fernandez dari Kanada dengan skor 6-4, 5-7, 6-2 dalam pertandingan final yang berlangsung ketat.

Kemenangan tersebut menjadi gelar pertama Shnaider sejak menjuarai Monterrey pada Agustus tahun lalu sekaligus gelar keenam sepanjang kariernya. Petenis berusia 22 tahun itu akhirnya meraih trofi setelah tampil di final pertamanya musim ini.

Shnaider sempat berada di ambang kemenangan mudah setelah mengamankan set pertama dan unggul 4-0 pada set kedua.

Namun, Fernandez yang menempati peringkat ke-23 dunia bangkit dengan permainan gigih hingga merebut set kedua dan menyamakan kedudukan.

Shnaider kembali menemukan ritme permainannya pada set penentuan, mematahkan servis lawannya dua kali dan memastikan gelar melalui match point pertamanya.

Baca Juga:Harriet Dart Kalahkan Lilli Tagger dan Raih Gelar WTA Pertama dalam Karirnya

Shnaider mengaku pertandingan tersebut berlangsung ketat dan perjuangannya membuat kemenangan terasa semakin berarti.

Fernandez sebelumnya melaju ke final dengan catatan 16 kemenangan dari 20 pertandingan terakhir, termasuk gelar Singapore Open dan posisi runner-up di Ningbo Open.

Meski mampu bangkit pada set kedua, ia kesulitan menjaga konsistensi servis dan melakukan lima kesalahan ganda sepanjang pertandingan.