Valentin Vacherot Taklukkan Jiri Lehecka dan Rebut Gelar di Turnamen Basel 2026

JawaPos.com – Valentin Vacherot berhasil meraih gelar pertamanya musim ini setelah mengalahkan Jiri Lehecka pada final turnamen ATP di Basel.

Dilansir dari laman Flashscore pada Senin (2/11), Petenis asal Monako berusia 27 tahun itu menang dengan skor 2-6, 6-3, 6-3 setelah sempat kehilangan kendali permainan pada set pembuka.

Kemenangan tersebut sekaligus menjadi gelar kedua Vacherot di level tur utama, menyusul keberhasilannya menjuarai Shanghai Masters pada 2025. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Vacherot setelah tampil impresif sepanjang turnamen di Basel.

Vacherot sempat kesulitan menghadapi tekanan Lehecka yang tampil dominan pada set pertama dan berhasil mematahkan servisnya sebanyak tiga kali.

Namun, petenis peringkat ke-21 dunia asal Ceko itu gagal mempertahankan keunggulannya setelah Vacherot mulai meningkatkan kualitas permainan pada dua set berikutnya.

Vacherot tampil lebih solid dan berhasil menyelamatkan seluruh lima break point yang dihadapinya sepanjang set kedua dan ketiga.

Vacherot kemudian memastikan kemenangan melalui match point pertamanya setelah berhasil mengamankan keunggulan pada set penentuan.

Keberhasilan tersebut juga tidak terlepas dari konsistensi Vacherot dalam menghadapi sejumlah lawan tangguh sepanjang turnamen.

Vacherot sebelumnya mengalahkan Rafael Jodar dan Taylor Fritz, masing-masing melalui pertandingan berat, untuk mencapai partai puncak.