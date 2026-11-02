3 Fakta Menarik Kimi Antonelli, Juara Dunia F1 Termuda Sepanjang Sejarah

JawaPos.com - Kimi Antonelli mengukir sejarah dengan menjadi juara dunia Formula 1 2026. Pembalap asal Italia tersebut memastikan gelar setelah finis di posisi ketiga pada Grand Prix Meksiko di Sirkuit Autodromo Hermanos Rodriguez, Senin (2/11/2026).

Gelar tersebut diraih Antonelli saat kompetisi masih menyisakan empat balapan. Dia mengoleksi 380 poin di puncak klasemen dan unggul dari para pesaingnya, termasuk Max Verstappen dan Lewis Hamilton.

Pencapaian itu sekaligus membuat Antonelli mencatatkan sejumlah rekor di ajang balap mobil paling bergengsi tersebut.

Melansir ESPN, berikut tiga fakta menarik dari pembalap Mercedes tersebut.

1. Juara Dunia F1 Termuda Kimi Antonelli menjadi juara dunia Formula 1 termuda dalam sejarah pada usia 20 tahun 68 hari. Dia memecahkan rekor Sebastian Vettel yang sebelumnya memegang predikat tersebut.

Vettel meraih gelar juara dunia pertamanya bersama Red Bull pada 2010. Saat itu, pembalap asal Jerman tersebut berusia 23 tahun 134 hari.

Dengan pencapaian ini, Antonelli mencatatkan namanya sebagai pembalap termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia Formula 1.

2. Pembalap Italia Kembali Juara Dunia Setelah 73 Tahun Gelar yang diraih Antonelli juga mengakhiri penantian panjang Italia untuk kembali memiliki juara dunia Formula 1.

Giuseppe Farina menjadi pembalap Italia pertama yang meraih gelar juara dunia pada 1950 bersama Alfa Romeo. Setelah itu, Alberto Ascari menjadi pembalap Italia terakhir yang meraih gelar tersebut, yakni pada 1952 dan 1953.