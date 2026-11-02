Tiwi dan Fadia Bersyukur Raih Gelar Juara Hylo Open 2026, Ingin Naik ke Level Lebih Tinggi

JawaPos.com - Ganda putri Indonesia, Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti, berhasil mengukir prestasi di ajang Hylo Open 2026.

Mereka mengaku bersyukur bisa mengunci gelar juara dan berharap pencapaian tersebut menjadi modal untuk melangkah ke level yang lebih tinggi.

Tiwi/Fadia memastikan gelar setelah mengalahkan unggulan pertama asal Taiwan, Hsu Yin-Hui/Lin Jhih Yun, pada partai final. Mereka menang dua gim langsung dengan skor 21-18 dan 21-19 dalam pertandingan yang berlangsung di Saarlandhalle, Saarbrucken, Jerman, Minggu (1/11) waktu setempat.

Bagi Tiwi, gelar tersebut terasa istimewa karena menjadi pencapaian yang berhasil diraih bersama Fadia. Dia juga mengakui pertandingan final berlangsung ketat sejak awal hingga poin-poin akhir, sehingga keduanya harus menjaga ketenangan dan fokus sepanjang laga.

"Perasaannya sangat senang dan bersyukur bisa meningkatkan gelar bersama Fadia. Permainan tadi cukup ketat, dari awal sampai game poin, tetapi kami mencoba tetap tenang, fokus, dan tidak terburu-buru," kata Tiwi dalam keterangan PBSI, Senin (2/11/2026).

Tiwi mengungkapkan, arahan pelatih Karel menjadi salah satu bekal penting bagi mereka saat menghadapi partai final. Sang pelatih meminta keduanya tampil lebih berani, saling mendukung, dan tidak ragu mengambil inisiatif permainan.

Lebih dari sekadar gelar juara, Tiwi berharap keberhasilannya bersama Fadia di turnamen level Super 500 ini menjadi pijakan untuk meraih prestasi lebih besar. Ia juga mempersembahkan gelar tersebut kepada para pelatih, keluarga, serta masyarakat Indonesia yang selalu memberikan dukungan.

“Gelar ini sangat berarti bagi saya untuk modal kami melaju lebih jauh lagi. Gelar ini dipersembahkan untuk Coach Karel, Coach Nitya, Coach Kelana, tim ganda putri Indonesia, keluarga dan pasangan saya yang selalu mendukung saya bagaimanapun keadaan saya, tidak lupa seluruh rakyat Indonesia yang selalu percaya dan mendukung kami,” terangnya.