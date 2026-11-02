Tuan Rumah Berjaya, Medan Sabet Gelar Juara Domino HGI

JawaPos.com - Medan jadi penguasa. Pasangan tuan rumah, M Arifat Abdul Latif/Kurnia Syahputra, keluar sebagai juara HGI Medan Domino Tournament 2026.

Di final yang digelar di GOR Pancing, Sabtu-Minggu (31/10-1/11), keduanya menekuk pasangan Sulawesi Selatan, Muh Risal Astaman/Hamzah.

Gelar juara tidak datang mudah. Ratusan pasangan dari berbagai daerah ikut bersaing di turnamen yang berlangsung dua hari tersebut.

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Bagi Kurnia, kemenangan di tanah sendiri punya arti ganda.

”Bangga kali rasanya bisa bawa Medan jadi juara. Apalagi bisa menang di kota sendiri, di depan keluarga dan teman-teman,” ujar dia.

Dia berharap, kemenangan ini memantik lahirnya pemain-pemain domino baru dari Medan.

”Terima kasih HGI sudah bikin turnamen ini. Mudah-mudahan ke depan makin banyak pemain domino Medan yang bisa ikut dan berprestasi,” tambah dia.

Corporate Affairs Higgs Technology Michael Prawira menyebut, turnamen ini adalah panggung untuk mengorbitkan pemain domino.