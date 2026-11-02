Tuan Rumah Berjaya, Medan Sabet Gelar Juara Domino HGI

Final HGI Medan Domino Tournament 2026 di GOR Pancing, Sabtu-Minggu (31/10-1/11). (Istimewa)
JawaPos.com - Medan jadi penguasa. Pasangan tuan rumah, M Arifat Abdul Latif/Kurnia Syahputra, keluar sebagai juara HGI Medan Domino Tournament 2026.
Di final yang digelar di GOR Pancing, Sabtu-Minggu (31/10-1/11), keduanya menekuk pasangan Sulawesi Selatan, Muh Risal Astaman/Hamzah.
Gelar juara tidak datang mudah. Ratusan pasangan dari berbagai daerah ikut bersaing di turnamen yang berlangsung dua hari tersebut.
Bagi Kurnia, kemenangan di tanah sendiri punya arti ganda.
”Bangga kali rasanya bisa bawa Medan jadi juara. Apalagi bisa menang di kota sendiri, di depan keluarga dan teman-teman,” ujar dia.
Dia berharap, kemenangan ini memantik lahirnya pemain-pemain domino baru dari Medan.
”Terima kasih HGI sudah bikin turnamen ini. Mudah-mudahan ke depan makin banyak pemain domino Medan yang bisa ikut dan berprestasi,” tambah dia.
Corporate Affairs Higgs Technology Michael Prawira menyebut, turnamen ini adalah panggung untuk mengorbitkan pemain domino.
Menurut dia, banyak pemain hebat yang selama ini hanya dikenal di lingkungannya sendiri.
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