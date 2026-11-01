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Penulis: Andika Rachmansyah, ARM
Senin, 2 November 2026 | 01.22 WIB

Karena DKRF 2026, Orang Tua Mengaku Si Buah Hati Jadi Ketagihan Lari

Salah satu keluarga peserta Kids Run Festival 2026, Kiki, ikut meramaikan kategori kategori Family Run 2,5 K. (Dok. Muhammad Hafizh/JawaPos.com)&nbsp; - Image

Salah satu keluarga peserta Kids Run Festival 2026, Kiki, ikut meramaikan kategori kategori Family Run 2,5 K. (Dok. Muhammad Hafizh/JawaPos.com)&nbsp;

JawaPos.com - Depok Kids Run Festival (DKRF) 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga menghadirkan pengalaman menyenangkan bagi anak-anak dan keluarga.

Salah satu peserta mengaku anaknya justru ketagihan berlari setelah mengikuti ajang yang digelar di Depok Open Space, Balai Kota Depok, Minggu (1/11/).

Keluarga Kiki menjadi salah satu peserta yang meramaikan kategori Family Run sejauh 2,5 kilometer.

Dia mengaku baru pertama kali mengikuti lomba lari bersama dua anaknya dan istri tercinta.

“Lari pertama kali bareng keluarga, tapi kalau kita (sama suami) sering. Ini mau nyoba sama anak-anak kuat apa ngga dan ternyata kuat. Juara (finis) kedua,” kata Kiki saat ditemui JawaPos.com di Depok Open Space, Bali Kota Depok, Minggu (1/11).

Kiki mengaku keluarganya tidak melakukan persiapan khusus untuk mengikuti perlombaan tersebut.

Kebiasaan berolahraga yang dimiliki setiap anggota keluarga menjadi modal untuk melahap jarak 2,5 kilometer.

“Enggak juga. Anak suka main bola, ibunya lari, kalau saya suka sepedaan saja. Semua suka olahraga jadinya enak,” ujar Kiki.

Pengalaman mengikuti DKRF 2026 membuat sang istri berharap kegiatan serupa bisa kembali digelar.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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