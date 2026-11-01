Bidik Pebasket Muda Tembus NBA dan Eropa, Alpha International Basketball Academy Dibuka di Jakarta

JawaPos.com - Alpha International Basketball Academy resmi hadir untuk memperkuat ekosistem pembinaan pebasket muda di Indonesia. Akademi berstandar internasional tersebut menggelar grand opening di Rana Grounds, Jakarta, Minggu (1/11/2026), yang dibuka oleh Ketua Umum Perbasi DKI Jakarta, Lexyndo Hakim.

Alpha International Basketball Academy menawarkan metode pembinaan modern dengan memadukan pengalaman dari sejumlah figur basket nasional maupun internasional. Melalui pendekatan tersebut, akademi ini ingin membantu pebasket muda Indonesia meningkatkan kemampuan sekaligus mempersiapkan diri menghadapi persaingan di level yang lebih tinggi.

CEO Alpha International Basketball Academy, Teuku M Rizky, menjelaskan bahwa fokus utama akademi tersebut adalah meningkatkan kemampuan individu pebasket muda. Dia berharap metode pembinaan yang diterapkan dapat menghadirkan standar latihan internasional di Indonesia.

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“Akademi ini akan berbasiskan, yang intinya ingin mengembangkan kemampuan individu dari para pemain muda kita. Jadi yang ingin kami bangun adalah standarnya,” kata Rizky kepada awak media di Jakarta, Minggu (1/11/2026).

“Kami ingin step up. Jadi kami bawa dari luar negeri sosok-sosok berpengalaman di NBA, Eropa, dan ada legenda Indonesia juga. Jadi standarnya sudah standar internasional yang ingin dibawa ke sini,” terangnya.

Tak hanya mengandalkan latihan rutin, Alpha juga membuka kesempatan bagi para peserta untuk merasakan atmosfer kompetisi di luar negeri. Program tersebut dirancang untuk mengasah mental bertanding, memperluas pemahaman terhadap beragam gaya permainan, serta mempersiapkan pemain menghadapi persaingan yang lebih ketat.

Rencana itu sejalan dengan meningkatnya peluang bagi pebasket muda untuk melanjutkan pendidikan melalui jalur olahraga, baik di tingkat sekolah maupun universitas. Pengalaman bertanding dan latihan terstruktur diharapkan dapat menjadi bekal penting bagi mereka yang ingin meniti karier profesional.

Alpha juga menempatkan pembentukan karakter sebagai bagian penting dari proses pembinaan. Kedisiplinan, kerja sama tim, serta kemampuan menerima arahan pelatih menjadi aspek yang turut diperhatikan selain penguasaan teknik permainan.