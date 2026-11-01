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Penulis: Antara
Minggu, 1 November 2026 | 22.01 WIB

Veda Ega Pratama Naik Peringkat di Klasemen Moto3 2026 Usai Finis Posisi Kedua di Malaysia

Pembalap Honda Team Asia, Veda Ega Pratama, finis posisi ketiga pada sesi practice Moto3 Malaysia 2026 di Sirkuit Sepang, Jumat (30/10). (Honda Team Asia) - Image

Pembalap Honda Team Asia, Veda Ega Pratama, finis posisi ketiga pada sesi practice Moto3 Malaysia 2026 di Sirkuit Sepang, Jumat (30/10). (Honda Team Asia)

JawaPos.com - Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama (Honda Team Asia) naik satu peringkat di klasemen sementara Moto3 2026 seusai finis di podium kedua balapan GP Malaysia 2026 di Sirkuit Sepang, Minggu.

Dikutip dari laman MotoGP, Veda naik ke posisi ketujuh dengan 131 poin, setelah mendapatkan tambahan 20 poin hasil runner-up di Sepang.

Remaja berusia 17 tahun itu membuat Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3) yang sebelumnya menempati posisi ketujuh turun ke peringkat kedelapan dengan 121 poin.

Sementara pembalap Malaysia, Hakim Danish (Aeon Credit-MT Helmets-MSi), berada di posisi kesembilan dengan 116 poin.

Di puncak klasemen, juara dunia Moto3 2026 Maximo Quiles (CFMoto Aspar Team) yang memenangi GP Malaysia bertengger dengan 376 poin.

David Alamansa (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) ada di urutan kedua dengan 228 poin, diikuti Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo) dengan 205 poin.

Berikut klasemen lengkap Moto3 2026 sampai Minggu (1/11):

Ket: *)Juara dunia Moto3 2026

Peringkat Pembalap Tim Poin
1 Maximo Quiles*) CFMoto Gaviota Aspar Team 376
2 David Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact GP 228
3 Brian Uriarte Red Bull KTM Ajo 205
4 Alvaro Carpe Red Bull KTM Ajo 205
5 Adrian Fernandez Leopard Racing 157
6 Marco Morelli CFMoto Gaviota Aspar Team 140
7 Veda Ega Pratama Honda Team Asia 131
8 Valentin Perrone Red Bull KTM Tech3 121
9 Hakim Danish AEON Credit-MT Helmets-MSi 116
10 Matteo Bertelle Level Up-MTA 103
11 Rico Salmela Red Bull KTM Tech3 89
12 Guido Pini Leopard Racing 81
13 Adrian Cruces CIP Green Power 80
14 Joel Esteban Level Up-MTA 78
15 Eddie O'Shea GRYD Racing 66
16 Casey O'Gorman SIC58 Squadra Corse 66
17 David Munoz Liqui Moly Dynavolt Intact GP 64
18 Joel Kelso GRYD Racing 64
19 Jesus Rios Rivacold Snipers Team 48
20 Ryusei Yamanaka AEON Credit-MT Helmets-MSi 46
21 Scott Ogden CIP Green Power 33
22 David Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact GP 7
23 Marcos Uriarte Liqui Moly Dynavolt Intact GP 5
24 Cormac Buchanan CODE Motorsports 5
25 Zen Mitani Honda Team Asia 3
26 Leo Rammerstorfer SIC58 Squadra Corse 2
27 Kiattisak Singhapong Rivacold Snipers Team 1
28 Ruche Moodley CODE Motorsports 0
29 Nicola Carraro Rivacold Snipers Team 0
30 Ryota Ogiwara CODE Motorsports 0
31 Leonardo Abruzzo CODE Motorsports 0
32 Eduardo Gutierrez CODE Motorsports 0

Editor: Banu Adikara
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