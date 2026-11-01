Veda Ega Pratama Naik Peringkat di Klasemen Moto3 2026 Usai Finis Posisi Kedua di Malaysia

JawaPos.com - Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama (Honda Team Asia) naik satu peringkat di klasemen sementara Moto3 2026 seusai finis di podium kedua balapan GP Malaysia 2026 di Sirkuit Sepang, Minggu.

Dikutip dari laman MotoGP, Veda naik ke posisi ketujuh dengan 131 poin, setelah mendapatkan tambahan 20 poin hasil runner-up di Sepang.

Remaja berusia 17 tahun itu membuat Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3) yang sebelumnya menempati posisi ketujuh turun ke peringkat kedelapan dengan 121 poin.

Sementara pembalap Malaysia, Hakim Danish (Aeon Credit-MT Helmets-MSi), berada di posisi kesembilan dengan 116 poin.

Di puncak klasemen, juara dunia Moto3 2026 Maximo Quiles (CFMoto Aspar Team) yang memenangi GP Malaysia bertengger dengan 376 poin.

David Alamansa (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) ada di urutan kedua dengan 228 poin, diikuti Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo) dengan 205 poin.

Baca Juga:Veda Ega Percaya Diri Usai Finis Posisi 3 di Practice Moto3 Malaysia 2026

Berikut klasemen lengkap Moto3 2026 sampai Minggu (1/11):

Ket: *)Juara dunia Moto3 2026