768 Atlet dari Tujuh Provinsi Ikuti HGI Medan Domino Tournament 2026

JawaPos.com – Sebanyak 768 atlet yang tergabung dalam 384 tim dari tujuh provinsi mengikuti HGI Medan Domino Tournament 2026 di GOR Pancing, Medan, Sumatera Utara, Jumat (31/10). Turnamen yang diselenggarakan Higgs Games Island (HGI) bersama Pengurus Besar Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia (PB PORDI) tersebut memperebutkan total hadiah Rp200 juta.

Kompetisi ini merupakan seri keenam dari rangkaian delapan turnamen yang digelar sepanjang 2026. Rangkaian tersebut menjadi bagian dari persiapan pembentukan Liga Pro Domino yang direncanakan berlangsung pada 2027.

Pembukaan turnamen dihadiri Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Utara M. Mahfullah Pratama Daulay. Ia menyampaikan dukungan pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan kompetisi domino sebagai wadah kegiatan olahraga masyarakat.

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“Kami bangga melihat turnamen domino yang diselenggarakan HGI bersama PORDI di Sumatera Utara. Domino adalah permainan yang sangat merakyat dan sudah melekat di berbagai lapisan masyarakat. Dispora Sumut mendukung penuh kegiatan positif seperti ini dan berharap Sumut kembali menjadi tuan rumah tahun depan,” ujarnya.

Ketua Umum PB PORDI Andi Jamaro Dulung mengatakan, rangkaian turnamen tersebut ditujukan untuk membangun jalur kompetisi bagi pemain domino dari berbagai daerah.

“Itu sebabnya sepanjang tahun PORDI konsisten menghadirkan turnamen di berbagai kota. Ketika pemain datang untuk berlatih, bertanding, dan berusaha menjadi yang terbaik, di situlah domino menunjukkan dirinya sebagai olahraga asah otak,” kata Andi.

Corporate Affairs Higgs Technology, Michael Prawira, mengatakan penyelenggaraan di Medan juga bertepatan dengan perayaan ulang tahun HGI ke-8. Ia menyebut perusahaan ingin memperluas kesempatan bagi pemain untuk mengikuti kompetisi dengan menjunjung prinsip fair play.

“Melalui turnamen ini, kami ingin buka lebih banyak peluang bagi pemain untuk berprestasi, menjunjung tinggi fair play, serta mendorong lingkungan bermain yang positif, aman, dan bertanggung jawab,” tutur Michael.