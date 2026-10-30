Queen Shine Gracella Sukses Cetak Hole In One di Royale Jakarta

JawaPos.com - Queen Shine Gracella mampu mencatatkan hole in one pada hari pertama ajang 2026 Jasa Keuangan Cup (JKC) Turnamen Golf Junior, Kamis (29/10).

Tidak mudah menaklukkan course di Royale Jakarta Golf Club. Terlebih karakter area green yang dikenal sangat licin.

Pegolf berusia 11 tahun asal Malang tersebut mencatatkan hole in one di hole 17.

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Bagi Acin (sapaan akrab Queen), baru kali ini dia mampu mencatatkan hole in one sejak kali pertama menekuni cabang olahraga golf di usia delapan tahun.

Acin menyatakan, menghafal karakter green yang jadi kuncinya ketika mencatat hole in one di hole 17 Royale Jakarta.

"Penempatan pin mungkin mirip seperti saat aku bermain di sana sebelumnya," ungkap Acin.

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Yang dimaksud pelajar National Leader School, Malang, itu adalah di saat sesi practice round.

Dengan arah yang tidak jauh berbeda, posisi pin ketika dirinya mencatatkan hole in one tersebut lebih ke belakang dibandingkan saat sesi practice round.