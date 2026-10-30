Lando Norris Siap Serahkan Takhta Juara Dunia kepada Kimi Antonelli Usai Tampil Dominan

Kimi Antonelli dan Lando Norris (Sky Sports)
JawaPos.com – Juara dunia bertahan Formula 1, Lando Norris, memberikan pujian kepada Kimi Antonelli yang semakin dekat meraih gelar juara dunia F1 2026.
Dikutip dari akun Instagram @beinsports.id pada Jum'at (30/10), Pembalap Mercedes tersebut memperbesar peluang menjadi juara setelah memenangi Grand Prix Amerika Serikat dan mengamankan keunggulan poin menjelang seri Meksiko.
Norris juga bersiap menyerahkan takhta juara yang diraihnya pada 2025 apabila Antonelli mampu memastikan gelar juara dunia musim ini.
Norris menilai pencapaian Antonelli sangat mengesankan mengingat pembalap asal Italia tersebut baru menjalani musim keduanya di Formula 1.
Norris bahkan menyebut Antonelli tampil dua tingkat lebih baik daripada rekan setimnya, George Russell, sepanjang musim 2026.
Menurut Norris, perkembangan kemampuan mengendalikan mobil, konsistensi saat kualifikasi dan balapan, serta minimnya kesalahan menjadi faktor utama yang membuat Antonelli tampil begitu dominan.
Apabila berhasil mengunci gelar di Grand Prix Meksiko, Antonelli akan menjadi juara dunia termuda sepanjang sejarah Formula 1 pada usia 20 tahun, dua bulan, dan tujuh hari.
Prestasi tersebut sekaligus akan mematahkan rekor Sebastian Vettel yang menjadi juara dunia pada usia 23 tahun, empat bulan, dan 11 hari pada 2010.
Antonelli juga berpeluang menjadi pembalap Italia ketiga yang meraih gelar juara dunia setelah Giuseppe Farina dan Alberto Ascari, sekaligus mengakhiri dominasi Norris sebagai juara bertahan.
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