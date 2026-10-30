Kimi Antonelli Jatuh Sakit Jelang Penentuan Gelar Juara Dunia F1 2026 di Mexico

Kimi Antonelli (Bein Sports)
JawaPos.com – Pembalap Mercedes, Kimi Antonelli, dikabarkan jatuh sakit menjelang gelaran Formula 1 Grand Prix Mexico City sehingga harus absen dari sesi media.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Jum'at (30/10), Pembalap asal Italia tersebut sebelumnya dijadwalkan menghadiri kegiatan bersama awak media, tetapi Mercedes mengonfirmasi bahwa ia sedang mengalami infeksi virus.
Sebagai langkah pencegahan, FIA membebaskan Antonelli dari kewajiban menghadiri sesi media agar dapat beristirahat dan memulihkan kondisi fisiknya sebelum menjalani rangkaian balapan.
Mercedes berharap Antonelli dapat kembali menjalankan aktivitasnya pada Jumat, meskipun tim belum memberikan kepastian mengenai keikutsertaannya dalam sesi latihan di lintasan.
Kondisi pembalap berusia muda tersebut menjadi perhatian karena Autódromo Hermanos Rodríguez berada di ketinggian lebih dari 2.200 meter di atas permukaan laut sehingga membutuhkan kondisi fisik yang prima.
Selain Antonelli, pembalap Cadillac, Valtteri Bottas, juga absen dari sesi media karena mengalami gangguan kesehatan, tetapi timnya menyebut ketidakhadiran tersebut hanya sebagai tindakan pencegahan.
Situasi ini menjadi perhatian tersendiri karena Antonelli datang ke Meksiko dengan peluang mencatatkan sejarah dalam persaingan gelar juara dunia Formula 1.
Setelah memenangkan Grand Prix Amerika Serikat, ia memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 123 poin atas rekan setimnya, George Russell, dan 124 poin atas Lewis Hamilton.
Antonelli berpeluang mengamankan gelar juara dunia pertamanya apabila mampu finis di posisi kesembilan atau lebih baik di Meksiko, sekaligus berkesempatan menjadi juara dunia termuda dalam sejarah Formula 1.
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