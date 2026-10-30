Awal Chairuddin Pacu Regenerasi Soft Tennis, 100 Atlet dari 15 Provinsi Bersaing di Makassar

JawaPos.com - Regenerasi atlet menjadi salah satu pekerjaan rumah Persatuan Soft Tennis Indonesia (PESTI) untuk menjaga kesinambungan prestasi di level internasional.

Karena itu, tidak sekadar menjadi ajang perebutan gelar juara, tetapi juga momentum menjaring bibit-bibit potensial.

Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Soft Tennis Indonesia (PP PESTI) Irjen Pol. Dr. Awal Chairuddin menegaskan pentingnya pembinaan atlet muda.

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Turnamen itu berlangsung hingga Minggu (1/11), diikuti sekitar 100 atlet dari berbagai daerah.

Mereka bersaing dalam sejumlah kategori, mulai tunggal, ganda, ganda campuran, hingga beregu.

Awal mengatakan, pembinaan tidak boleh hanya bertumpu pada atlet yang sudah matang.

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Kesempatan bertanding bagi kelompok junior harus terus diperluas agar Indonesia memiliki stok pemain potensial untuk menghadapi kompetisi mendatang.

“Kejuaraan seperti ini penting untuk menemukan bibit-bibit atlet junior dari berbagai daerah. Kita harus terus membina dan menyiapkan mereka agar mampu menjadi andalan Indonesia,” ujar Awal saat membuka kejurnas di Lapangan Tenis Hasanuddin, Kota Makassar, Jumat (30/10).