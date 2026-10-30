Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Penulis: Taufiq Ardyansyah
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 03.56 WIB

Awal Chairuddin Pacu Regenerasi Soft Tennis, 100 Atlet dari 15 Provinsi Bersaing di Makassar

Kejurnas Soft Tennis Indonesia Piala Kapolda Sulawesi Selatan 2026 diikuti sekitar 100 atlet dari berbagai daerah. (Istimewa) - Image

Kejurnas Soft Tennis Indonesia Piala Kapolda Sulawesi Selatan 2026 diikuti sekitar 100 atlet dari berbagai daerah. (Istimewa)

JawaPos.com - Regenerasi atlet menjadi salah satu pekerjaan rumah Persatuan Soft Tennis Indonesia (PESTI) untuk menjaga kesinambungan prestasi di level internasional.

Karena itu,  tidak sekadar menjadi ajang perebutan gelar juara, tetapi juga momentum menjaring bibit-bibit potensial.

Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Soft Tennis Indonesia (PP PESTI) Irjen Pol. Dr. Awal Chairuddin menegaskan pentingnya pembinaan atlet muda. 

Turnamen itu berlangsung hingga Minggu (1/11), diikuti sekitar 100 atlet dari berbagai daerah.

Mereka bersaing dalam sejumlah kategori, mulai tunggal, ganda, ganda campuran, hingga beregu.

Awal mengatakan, pembinaan tidak boleh hanya bertumpu pada atlet yang sudah matang.

Kesempatan bertanding bagi kelompok junior harus terus diperluas agar Indonesia memiliki stok pemain potensial untuk menghadapi kompetisi mendatang.

“Kejuaraan seperti ini penting untuk menemukan bibit-bibit atlet junior dari berbagai daerah. Kita harus terus membina dan menyiapkan mereka agar mampu menjadi andalan Indonesia,” ujar Awal saat membuka kejurnas di Lapangan Tenis Hasanuddin, Kota Makassar, Jumat (30/10).

Menurut dia, kompetisi menjadi bagian penting dalam proses pembinaan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Pengawasan Antidoping bagi Pemain Tenis Lebih Diperketat Mulai Tahun 2027 - Image
Sports

Pengawasan Antidoping bagi Pemain Tenis Lebih Diperketat Mulai Tahun 2027

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 03.48 WIB

Kenalkan Hyrox dan Tenis sejak Usia Dini, Solusi Agar Anak Tidak Kecanduan Gadget - Image
Sports

Kenalkan Hyrox dan Tenis sejak Usia Dini, Solusi Agar Anak Tidak Kecanduan Gadget

Jumat, 16 Oktober 2026 | 02.56 WIB

Carlos Alcaraz Perubahan Format 5 Set Bisa Menghancurkan Warisan Grand Slam dalam Sejarah Tenis - Image
Sports

Carlos Alcaraz Perubahan Format 5 Set Bisa Menghancurkan Warisan Grand Slam dalam Sejarah Tenis

Senin, 5 Oktober 2026 | 22.13 WIB

Terpopuler

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja - Image
1

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

2

Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council

3

Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat

4

Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi

5

Prediksi Skor Parma vs Udinese di Serie A: 6 Kekalahan Beruntun Jadi Ancaman Serius Tim Tamu

6

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

7

Prediksi Skor RANS Nusantara FC vs Kendal Tornado FC, Duel Ketat Tim Papan Atas Championship

8

Prediksi Skor Adelaide United vs Lion City Sailors: Duel Perebutan Posisi Puncak Grup F ACL Two

9

Prediksi Susunan Pemain Liverpool vs Chelsea: Joao Pedro Absen, Siap Andalkan Danny Welbeck

10

Tatap dan Peluk Dwi Bagus, Tangis Istri Sah Pecah saat Olah TKP Kasus Pembunuhan di Rumahnya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore