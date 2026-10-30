Alexander Zverev Resmi Jadi Petenis Nomor 1 Dunia Usai Tembus Perempat Final Erste Bank Open

JawaPos.com – Alexander Zverev dipastikan akan menjadi petenis peringkat satu dunia dalam daftar Peringkat ATP PIF yang dirilis pada Senin, 2 November 2026.

Dilansir dari laman resmi ATP Tour pada Jum'at (30/10), Petenis asal Jerman tersebut berhasil menggeser Jannik Sinner dari posisi teratas setelah memastikan langkah ke perempat final Erste Bank Open 2026 di Wina.

Kepastian tersebut diperoleh setelah Zverev mengalahkan Tallon Griekspoor pada babak kedua turnamen ATP 500 tersebut, Kamis.

Pencapaian tersebut menjadikan Zverev sebagai petenis ke-30 sepanjang sejarah yang berhasil menduduki peringkat satu dunia sejak Peringkat ATP diperkenalkan.

Pada usia 29 tahun enam bulan, ia juga akan menjadi petenis tertua kedua yang pertama kali mencapai posisi tersebut, hanya di bawah John Newcombe yang meraihnya pada usia 30 tahun pada 1974.

Zverev mengaku pencapaian itu terasa sangat istimewa karena menjadi petenis nomor satu dunia merupakan pengalaman berbeda dibandingkan memenangkan turnamen maupun gelar juara.

Keberhasilan tersebut melengkapi perjalanan karier Zverev yang telah mengoleksi dua gelar Grand Slam, dua trofi Nitto ATP Finals, medali emas Olimpiade, serta tujuh gelar ATP Masters 1000.