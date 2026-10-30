Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Penulis: Risma Azzah Fatin
Jumat, 30 Oktober 2026 | 23.07 WIB

Elena Rybakina Kalahkan Yulia Putintseva dan Amankan Peringkat 1 Dunia hingga Akhir 2026

Elena Rybakina (Flashscore) - Image

Elena Rybakina (Flashscore)

JawaPos.com - Elena Rybakina berhasil mengalahkan sesama petenis Kazakhstan, Yulia Putintseva, pada babak kedua Pan Pacific Open 2026 di Tokyo.

Dilansir dari laman Flashscore pada Jum'at (30/10), Petenis berusia 27 tahun tersebut menang dua set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3 dalam pertandingan yang berlangsung di Ariake Coliseum.

Kemenangan tersebut sekaligus memastikan Rybakina mengamankan posisi sebagai petenis nomor satu dunia pada akhir tahun untuk pertama kalinya dalam karier profesionalnya.

Rybakina tampil dominan sepanjang pertandingan dengan mengandalkan servis kuat untuk mengatasi perlawanan Putintseva.

Hasil tersebut membuatnya tidak lagi dapat dikejar Aryna Sabalenka yang menempati peringkat kedua dunia dalam persaingan menuju akhir musim.

Sebelumnya, Rybakina juga mencatatkan pencapaian gemilang dengan menjuarai Australian Open dan US Open 2026, sehingga koleksi gelar Grand Slam dalam kariernya kini bertambah menjadi tiga.

Rybakina mengaku pencapaian tersebut merupakan hasil perjuangan bersama timnya setelah melalui persaingan ketat sepanjang musim.

Rybakina juga mengungkapkan rasa syukur karena kemenangan di Ningbo Open pekan lalu dan Pan Pacific Open membantunya memastikan posisi teratas pada akhir tahun.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Elena Rybakina Juara Ningbo Open dan Raih Gelar Keempat Sepanjang Musim 2026 - Image
Sports

Elena Rybakina Juara Ningbo Open dan Raih Gelar Keempat Sepanjang Musim 2026

Jumat, 30 Oktober 2026 | 03.01 WIB

Elena Rybakina Amankan Tiket Perempat Final Ningbo Open Usai Polina Kudermetova Mundur Akibat Cedera - Image
Sports

Elena Rybakina Amankan Tiket Perempat Final Ningbo Open Usai Polina Kudermetova Mundur Akibat Cedera

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 13.43 WIB

Elena Rybakina Absen di Wuhan Open karena Cedera Usai Tersingkir Mengejutkan di Beijing - Image
Sports

Elena Rybakina Absen di Wuhan Open karena Cedera Usai Tersingkir Mengejutkan di Beijing

Rabu, 7 Oktober 2026 | 23.22 WIB

Terpopuler

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja - Image
1

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

2

Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council

3

Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat

4

Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi

5

Prediksi Skor Parma vs Udinese di Serie A: 6 Kekalahan Beruntun Jadi Ancaman Serius Tim Tamu

6

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

7

Prediksi Skor RANS Nusantara FC vs Kendal Tornado FC, Duel Ketat Tim Papan Atas Championship

8

Prediksi Skor Adelaide United vs Lion City Sailors: Duel Perebutan Posisi Puncak Grup F ACL Two

9

Prediksi Susunan Pemain Liverpool vs Chelsea: Joao Pedro Absen, Siap Andalkan Danny Welbeck

10

Tatap dan Peluk Dwi Bagus, Tangis Istri Sah Pecah saat Olah TKP Kasus Pembunuhan di Rumahnya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore