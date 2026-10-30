Elena Rybakina Kalahkan Yulia Putintseva dan Amankan Peringkat 1 Dunia hingga Akhir 2026

JawaPos.com - Elena Rybakina berhasil mengalahkan sesama petenis Kazakhstan, Yulia Putintseva, pada babak kedua Pan Pacific Open 2026 di Tokyo.

Dilansir dari laman Flashscore pada Jum'at (30/10), Petenis berusia 27 tahun tersebut menang dua set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3 dalam pertandingan yang berlangsung di Ariake Coliseum.

Kemenangan tersebut sekaligus memastikan Rybakina mengamankan posisi sebagai petenis nomor satu dunia pada akhir tahun untuk pertama kalinya dalam karier profesionalnya.

Rybakina tampil dominan sepanjang pertandingan dengan mengandalkan servis kuat untuk mengatasi perlawanan Putintseva.

Hasil tersebut membuatnya tidak lagi dapat dikejar Aryna Sabalenka yang menempati peringkat kedua dunia dalam persaingan menuju akhir musim.

Sebelumnya, Rybakina juga mencatatkan pencapaian gemilang dengan menjuarai Australian Open dan US Open 2026, sehingga koleksi gelar Grand Slam dalam kariernya kini bertambah menjadi tiga.

Rybakina mengaku pencapaian tersebut merupakan hasil perjuangan bersama timnya setelah melalui persaingan ketat sepanjang musim.