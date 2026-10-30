Novak Djokovic Gagal ke Perempat Final Basel Usai Ditaklukkan Jan-Lennard Struff Lewat Tie-Break

Novak Djokovic gagal ke perempat final Basel (Flashscore)
JawaPos.com – Novak Djokovic harus mengakhiri perjuangannya di turnamen ATP 500 Basel setelah mengalami kekalahan mengejutkan dari petenis Jerman, Jan-Lennard Struff, pada babak kedua, Kamis.
Dilansir dari laman Flashscore pada Jum'at (30/10), Petenis asal Serbia tersebut takluk dalam pertarungan tiga set dengan skor 6-7(4), 7-5, dan 7-6(5) setelah Struff berhasil membalikkan keadaan.
Hasil tersebut menjadi kemenangan pertama Struff atas Djokovic sepanjang kariernya setelah sebelumnya menelan delapan kekalahan secara beruntun dalam pertemuan mereka.
Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama ketika kedua petenis sama-sama mampu mempertahankan servis hingga harus ditentukan melalui tie-break yang dimenangkan Djokovic.
Namun, Struff berhasil meningkatkan intensitas permainannya pada set kedua dan memanfaatkan kesalahan Djokovic saat kedudukan 6-5 untuk merebut kemenangan 7-5.
Memasuki set penentuan, Struff kembali menunjukkan ketangguhannya dengan memenangkan tie-break 7-5 sekaligus memastikan langkah ke babak berikutnya.
Kekalahan tersebut menjadi pukulan bagi Djokovic dalam persaingan memperebutkan tiket menuju ATP Finals 2026 yang akan berlangsung di Turin pada November mendatang.
Juara ATP Finals tujuh kali itu kini menempati peringkat ke-11 dalam klasemen sementara, sedangkan hanya delapan petenis teratas yang berhak mengikuti turnamen penutup musim tersebut.
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Jawa Pos
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