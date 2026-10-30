Naomi Osaka Tersingkir dari Pan Pacific Open Usai Kalah Mengejutkan dari Mia Pohankova

JawaPos.com – Naomi Osaka harus mengakhiri perjuangannya di Pan Pacific Open 2026 setelah mengalami kekalahan mengejutkan pada babak kedua.

Dilansir dari laman Flashscore pada Jum'at (30/10), Mantan petenis nomor satu dunia sekaligus juara Grand Slam empat kali tersebut takluk dari petenis Slovakia berusia 18 tahun, Mia Pohankova, dengan skor 6-3 dan 7-5 di Tokyo.

Kekalahan tersebut terasa mengejutkan mengingat Pohankova saat ini menempati peringkat ke-144 dunia, sementara Osaka berada di posisi ke-18.

Dalam pertandingan tersebut, Pohankova mampu memberikan perlawanan sejak set pertama dengan mematahkan servis Osaka sebanyak tiga kali hingga mengamankan kemenangan 6-3.

Petenis muda Slovakia itu kemudian mempertahankan momentumnya pada set kedua dan memastikan kemenangan 7-5 setelah mencatatkan tujuh ace sepanjang pertandingan.

Osaka mengakui bahwa menghadapi lawan yang belum dikenalnya menjadi tantangan tersendiri, terlebih Pohankova tampil percaya diri meskipun berhadapan dengan pemain idolanya sejak kecil.

Hasil tersebut sekaligus memperpanjang penantian Osaka untuk kembali meraih gelar juara sejak kembali berkompetisi setelah menjalani istirahat selama 15 bulan menyusul kelahiran putrinya, Shai, pada 2023.