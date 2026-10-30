Atlet Hyrox Joanna Wietrzyk Siap Comeback usai Insiden Buang Air Besar di Beijing

JawaPos.com - Atlet Hyrox asal Australia Joanna Wietrzyk akhirnya angkat bicara mengenai insiden buang air besar yang dialaminya saat berlomba di Beijing, Tiongkok, pada September 2026.

Joanna mengaku membutuhkan waktu untuk menghadapi tekanan mental usai kejadian itu.

Joanna sebelumnya berhasil memenangkan nomor putri profesional dalam ajang Hyrox Elite 15 di Beijing.

Namun, momen kemenangannya menjadi viral setelah terlihat ada kotoran pada bagian kakinya ketika masih mengikuti perlombaan.

Dalam sebuah video yang diunggah melalui akun Instagram pribadinya, Joanna menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh pihak yang terdampak.

Permintaan maaf itu ia sampaikan atas keputusannya untuk tetap melanjutkan perlombaan meskipun mengalami diare.

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“Saya telah memiliki waktu sekitar enam hingga delapan minggu untuk merenungkan semua yang terjadi di Beijing," ujar Joanna.

"Pertama, saya ingin menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada semua orang yang terdampak, baik penonton maupun peserta yang berada di area perlombaan, atas keputusan saya untuk tetap melanjutkan kompetisi,” kata Joanna.