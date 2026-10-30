Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Penulis: Aprillia JP
Jumat, 30 Oktober 2026 | 22.45 WIB

Atlet Hyrox Joanna Wietrzyk Siap Comeback usai Insiden Buang Air Besar di Beijing

Atlet Hyrox Joanna Wietrzyk siap comeback usai insiden buang air di lintasan. (@joannawietrzyk/Instagram) - Image

Atlet Hyrox Joanna Wietrzyk siap comeback usai insiden buang air di lintasan. (@joannawietrzyk/Instagram)

JawaPos.com - Atlet Hyrox asal Australia Joanna Wietrzyk akhirnya angkat bicara mengenai insiden buang air besar yang dialaminya saat berlomba di Beijing, Tiongkok, pada September 2026.

Joanna mengaku membutuhkan waktu untuk menghadapi tekanan mental usai kejadian itu.

Joanna sebelumnya berhasil memenangkan nomor putri profesional dalam ajang Hyrox Elite 15 di Beijing.

Namun, momen kemenangannya menjadi viral setelah terlihat ada kotoran pada bagian kakinya ketika masih mengikuti perlombaan.

Dalam sebuah video yang diunggah melalui akun Instagram pribadinya, Joanna menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh pihak yang terdampak.

Permintaan maaf itu ia sampaikan atas keputusannya untuk tetap melanjutkan perlombaan meskipun mengalami diare. 

“Saya telah memiliki waktu sekitar enam hingga delapan minggu untuk merenungkan semua yang terjadi di Beijing," ujar Joanna.

"Pertama, saya ingin menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada semua orang yang terdampak, baik penonton maupun peserta yang berada di area perlombaan, atas keputusan saya untuk tetap melanjutkan kompetisi,” kata Joanna.

Atlet asal Australia itu mengaku mendapat banyak pelajaran dari kejadian tersebut.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Kenalkan Hyrox dan Tenis sejak Usia Dini, Solusi Agar Anak Tidak Kecanduan Gadget - Image
Sports

Kenalkan Hyrox dan Tenis sejak Usia Dini, Solusi Agar Anak Tidak Kecanduan Gadget

Jumat, 16 Oktober 2026 | 02.56 WIB

Profil Joanna Wietrzyk: Atlet HYROX Australia Tetap Menang Usai Insiden Diare di Lintasan Beijing - Image
Sports

Profil Joanna Wietrzyk: Atlet HYROX Australia Tetap Menang Usai Insiden Diare di Lintasan Beijing

Senin, 14 September 2026 | 22.18 WIB

Terpopuler

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja - Image
1

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

2

Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council

3

Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat

4

Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi

5

Prediksi Skor Parma vs Udinese di Serie A: 6 Kekalahan Beruntun Jadi Ancaman Serius Tim Tamu

6

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

7

Prediksi Skor RANS Nusantara FC vs Kendal Tornado FC, Duel Ketat Tim Papan Atas Championship

8

Prediksi Skor Adelaide United vs Lion City Sailors: Duel Perebutan Posisi Puncak Grup F ACL Two

9

Prediksi Susunan Pemain Liverpool vs Chelsea: Joao Pedro Absen, Siap Andalkan Danny Welbeck

10

Tatap dan Peluk Dwi Bagus, Tangis Istri Sah Pecah saat Olah TKP Kasus Pembunuhan di Rumahnya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore