Sejarah Tercipta! Timnas Padel Putri Indonesia Lolos Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Tim nasional (Timnas) Padel Putri Indonesia mencetak sejarah dengan memastikan satu tempat di Piala Dunia Padel 2026.

Tiket tersebut berhasil diamankan setelah Garuda Pertiwi menaklukkan Jepang dalam semifinal kualifikasi zona Asia-Afrika di Central Court Oro Padel, Kuwait, Kamis (29/10/2026) waktu setempat.

Timnas Padel Putri Indonesia harus melewati pertarungan sengit sebelum memastikan kelolosan ke turnamen tertinggi padel dunia tersebut. Beatrice Gumulya cs akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 2-1 setelah menjalani tiga pertandingan melawan wakil Jepang.

Pada pertandingan pertama, duet Novela Putria/Fitriani Sabatini sukses membawa Indonesia unggul setelah mengalahkan Kitano/Kutsuna. Mereka menang melalui pertarungan tiga set dengan skor 4-6, 6-4, 6-2.

Namun, keunggulan tersebut gagal dipertahankan setelah Indonesia menelan kekalahan pada pertandingan kedua. Duet Ni Putu Armini/Fadona Kusuma harus mengakui keunggulan Tokumoto/Kushima dengan skor 2-6, 3-6 sehingga kedudukan kembali imbang 1-1.

Laga ketiga pun menjadi penentu bagi kedua negara untuk memperebutkan tiket ke putaran final Piala Dunia Padel 2026. Indonesia akhirnya memastikan kemenangan setelah pasangan Fitriana Sabrina/Beatrice Gumulya menundukkan Tsukamoto/Ozawa dengan skor 6-4, 6-3.

Hasil tersebut sekaligus mengantarkan Timnas Padel Putri Indonesia ke putaran final Piala Dunia Padel 2026 yang akan berlangsung di Qatar pada 2–7 November mendatang.

Capaian tersebut menjadi tonggak sejarah yang membanggakan, mengingat kompetisi ini mempertemukan tim-tim elite regional dengan tingkat persaingan yang sangat ketat.