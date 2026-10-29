George Russell Absen dari FP1 F1 Meksiko dan Akan Digantikan oleh Frederik Vesti

JawaPos.com – Mercedes mengumumkan bahwa George Russell akan digantikan pembalap cadangan Frederik Vesti pada sesi latihan bebas pertama (FP1) Grand Prix Meksiko 2026.

Dilansir dari laman Crash pada Kamis (29/10), Vesti akan mengendarai mobil Mercedes W17 milik Russell untuk ketiga kalinya pada sesi FP1 musim ini setelah sebelumnya menggantikan Kimi Antonelli di Barcelona dan Hungaria.

Pergantian tersebut merupakan bagian dari kewajiban tim Formula 1 untuk memberikan kesempatan kepada pembalap rookie mengikuti sejumlah sesi latihan bebas sepanjang musim.

Wakil Direktur Teknis Mercedes, Simone Resta, menjelaskan bahwa partisipasi Vesti menjadi bagian penting dalam pengembangan mobil serta menghubungkan performa di lintasan dengan simulasi virtual tim.

Rasta juga mengapresiasi kontribusi dan kerja keras pembalap asal Denmark tersebut dalam membantu Mercedes meningkatkan performa kendaraan.

Sementara itu, Vesti mengaku antusias mendapat kesempatan kembali mengendarai W17 setelah penampilan terakhirnya pada sesi latihan bebas di Budapest.

Vesti telah menjadi pembalap cadangan Mercedes sejak 2024 dan bergabung dengan program pembalap junior tim tersebut sejak 2021.

Vesti menjalani debut Formula 1 dalam sesi FP1 Grand Prix Meksiko 2023, sehingga penampilannya kali ini menjadi kesempatan untuk kembali menunjukkan kemampuannya di sirkuit yang sama.