Lando Norris Kritik Pedas McLaren yang Belum Mampu Bersaing dalam Persaingan F1

JawaPos.com – Lando Norris melontarkan kritik tajam terhadap performa McLaren setelah kembali mengalami kesulitan pada Grand Prix Amerika Serikat di Austin.

Dilansir dari laman Crash pada Kamis (29/10), Juara dunia bertahan Formula 1 itu finis di posisi kelima dengan selisih sekitar 30 detik dari pemenang balapan, Andrea Kimi Antonelli, karena McLaren dinilai belum memiliki kecepatan yang cukup untuk bersaing memperebutkan kemenangan.

Hasil tersebut menjadi gambaran tantangan yang masih dihadapi tim asal Woking itu meskipun telah membawa sejumlah pembaruan pada mobil MCL40.

Norris sempat menempati posisi kedua setelah McLaren menerapkan strategi satu kali pit stop dengan harapan memanfaatkan kehadiran mobil keselamatan pada akhir balapan, tetapi strategi tersebut tidak berjalan sesuai rencana.

Norris menilai pembaruan mobil memang memberikan hasil positif, tetapi belum mampu mengatasi kelemahan utama, terutama pada tikungan berkecepatan rendah dan kestabilan bagian belakang mobil.

Ketika ditanya apakah McLaren kini memiliki mobil tercepat keempat di Formula 1, Norris mengakui bahwa kondisi tersebut sudah cukup jelas terlihat.

Performa yang belum konsisten membuat Norris kesulitan mempertahankan gelar juara dunia yang diraihnya pada musim sebelumnya.

Pembalap Inggris itu kini menempati posisi keenam klasemen sementara pembalap, sedangkan McLaren berada di urutan keempat klasemen konstruktor di belakang Red Bull.