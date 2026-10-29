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Penulis: Risma Azzah Fatin
Jumat, 30 Oktober 2026 | 03.44 WIB

Ted Cruz Dicemooh di Podium F1 Setelah Grand Prix Amerika Serikat 2026

Podium F1 grand Prix Amerika Serikat 2026 di Austin (Crash) - Image

Podium F1 grand Prix Amerika Serikat 2026 di Austin (Crash)

JawaPos.com – Senator Amerika Serikat, Ted Cruz, mendapat cemoohan keras saat tampil di podium Formula 1 setelah Grand Prix Amerika Serikat di Austin, Texas.

Dilansir dari laman Crash pada Kamis (29/10), Politikus Partai Republik yang dikenal sebagai sekutu Presiden Donald Trump itu hadir untuk menyerahkan trofi kepada Andrea Kimi Antonelli selaku pemenang balapan, serta kepada Charles Leclerc dan Max Verstappen yang melengkapi podium.

Suara ejekan penonton terdengar ketika Cruz muncul, bahkan komentator Sky Sports F1, David Croft, menyinggung suasana politik Amerika Serikat di tengah reaksi tersebut.

Cruz kemudian mengunggah pernyataan melalui media sosial dengan menyebut pengalamannya di Austin sebagai hari yang luar biasa bersama putrinya, Caroline.

Cruz juga mengucapkan selamat kepada Antonelli atas kemenangan tersebut dan menyebut kesempatan menyerahkan trofi sebagai sebuah kehormatan.

Insiden cemoohan itu terjadi menjelang pemilihan paruh waktu Amerika Serikat pada 3 November, ketika para pemilih akan menentukan anggota Kongres yang dapat memengaruhi sisa masa kepresidenan Trump, meskipun Cruz sendiri tidak mencalonkan diri dalam pemilihan tersebut.

Di luar insiden podium, penyelenggaraan dua balapan terakhir Formula 1 musim 2026 di Qatar dan Abu Dhabi juga menjadi perhatian akibat ketidakpastian situasi keamanan di Timur Tengah.

Pembalap Williams, Carlos Sainz, mengaku sulit memastikan kedua balapan tersebut dapat berlangsung sesuai jadwal karena perkembangan politik dan konflik di kawasan itu masih berpotensi berubah.

Meski demikian, keputusan akhir mengenai keamanan dan kelanjutan kalender balapan berada di tangan FIA dan Formula 1, sementara Antonelli berpeluang mengamankan gelar juara dunia pertamanya pada Grand Prix Kota Meksiko pekan berikutnya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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