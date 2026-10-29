Kimi Antonelli Hanya Butuh Dua Poin untuk Kunci Gelar Juara Dunia F1 Pertama di Meksiko 2026

Kimi Antonelli (Flashscore)
JawaPos.com – Kimi Antonelli berpeluang mengunci gelar Kejuaraan Dunia Formula 1 pertamanya pada Grand Prix Meksiko 2026 jika mampu memenuhi sejumlah skenario yang menguntungkan.
Dilansir dari laman Flashscore pada Kamis (29/10), Pembalap Mercedes berusia 20 tahun itu memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 123 poin atas para pesaingnya setelah meraih kemenangan di Grand Prix Amerika Serikat, sementara maksimal 100 poin masih tersedia setelah balapan Meksiko.
Untuk memastikan gelar juara dunia di Sirkuit Autódromo Hermanos Rodríguez, Antonelli setidaknya harus menambah dua poin dari balapan tersebut.
Skenario paling sederhana bagi Antonelli adalah finis di posisi kesembilan atau lebih baik untuk mengamankan gelar tanpa bergantung pada hasil pesaingnya.
Jika finis di posisi kesepuluh, ia membutuhkan George Russell, rival terdekatnya, untuk menyelesaikan balapan di posisi kedua atau lebih rendah, sedangkan jika gagal meraih poin, Antonelli memerlukan Russell dan Lewis Hamilton finis di posisi kedua atau lebih rendah.
Apabila salah satu skenario tersebut terwujud, Antonelli akan menjadi juara dunia Formula 1 termuda sepanjang sejarah pada usia 20 tahun dan 68 hari, sekaligus menjadi juara dunia asal Italia pertama sejak Alberto Ascari pada 1953.
Peluang Antonelli juga diperkuat oleh jumlah kemenangan yang telah dikumpulkannya sepanjang musim 2026, yakni sembilan kemenangan Grand Prix.
Jika terjadi kesamaan poin pada akhir musim, gelar juara dunia ditentukan berdasarkan jumlah kemenangan, sehingga Russell yang mengoleksi tiga kemenangan dan Hamilton dengan satu kemenangan tidak lagi dapat menyamai catatan Antonelli berdasarkan skenario dalam laporan tersebut.
Dengan empat balapan tersisa setelah Grand Prix Amerika Serikat, Grand Prix Meksiko menjadi kesempatan penting bagi Antonelli untuk memastikan gelar sekaligus mencatatkan namanya dalam sejarah Formula 1.
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