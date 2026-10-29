Alexandra Eala Taklukkan Talia Gibson Usai Duel 3 Set untuk Tembus Perempat Final Pan Pacific Open

JawaPos.com – Petenis Filipina, Alexandra Eala, berhasil bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan wakil Australia, Talia Gibson, dengan skor 4-6, 6-2, 6-0 pada babak Tokyo.

Dilansir dari laman Flashscore pada Kamis (29/10), Kemenangan tersebut mengantarkan petenis peringkat ke-19 dunia itu ke perempat final Pan Pacific Open setelah sempat terancam kembali mengalami kekalahan pada awal turnamen.

Eala mengakui bahwa dirinya harus mengerahkan banyak usaha untuk membalikkan keadaan dan menemukan permainan terbaiknya sepanjang pertandingan.

Eala mulai menunjukkan peningkatan pada set kedua sebelum tampil dominan pada set penentuan dan tidak memberikan kesempatan bagi Gibson untuk merebut satu gim pun.

Dalam pertandingan tersebut, ia mencatatkan sembilan ace dan berhasil mematahkan servis lawannya sebanyak enam kali.

Menurut Eala, keberhasilannya membalikkan keadaan ditentukan oleh sejumlah penyesuaian kecil dalam permainan yang secara keseluruhan memberikan perbedaan besar.

Dukungan penonton turut membantu Eala menjaga semangat dan konsentrasi selama menghadapi perlawanan Gibson yang berada di peringkat ke-38 dunia.

Pada perempat final, Eala akan menghadapi unggulan ketiga asal Rusia, Diana Shnaider, yang melaju setelah mengalahkan Aliaksandra Sasnovich dengan skor 6-3, 6-7(5), 6-3.