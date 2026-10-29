Novak Djokovic Taklukkan Ugo Humbert dalam 3 Set demi Amankan Tiket ATP Finals ke-19 Kali

JawaPos.com - Novak Djokovic harus berjuang keras untuk mengalahkan petenis Prancis, Ugo Humbert, dalam pertandingan pembuka turnamen Basel, dengan skor 4-6, 6-3, 6-4.

Dilansir dari laman Flashscore pada Kamis (29/10), Kemenangan dalam tiga set tersebut menjaga peluang petenis Serbia berusia 39 tahun itu untuk lolos ke ATP Finals yang akan berlangsung pada 15–22 November.

Penampilan tersebut juga menjadi penampilan pertamanya di Basel sejak 2011, sekaligus langkah penting untuk mengejar tiket ke turnamen penutup musim tersebut.

Djokovic mengaku menghadapi tekanan sejak awal pertandingan sebelum akhirnya menemukan ritme permainan pada set kedua dan tampil lebih nyaman menghadapi tempo permainan Humbert.

Peluang Djokovic untuk tampil di ATP Finals semakin terbuka setelah menjuarai China Open di Beijing pada awal bulan ini, yang sekaligus menjadi gelar ke-102 sepanjang karier profesionalnya.

Namun, kekalahannya pada babak awal Shanghai Masters membuat Djokovic harus terus mengumpulkan hasil positif setelah posisinya turun ke peringkat ke-11 dalam klasemen Race to Turin.

Djokovic tercatat tujuh kali menjuarai ATP Finals dan berpeluang tampil untuk ke-19 kalinya, sebuah rekor, meskipun ia absen dalam dua edisi terakhir akibat cedera.

Hanya delapan petenis teratas yang berhak tampil di turnamen tersebut, sementara Jannik Sinner telah mengundurkan diri karena masalah pada lututnya.